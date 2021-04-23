王毅：緬甸問題能否解決仍取決緬甸自己 避免域外介入

大陸國務委員兼外長王毅22日表示，即將召開的東協領導人特別會議十分及時、十分重要，中方期待會議能為緬甸局勢緩和降溫發揮建設性作用，有利於避免域外的不當介入，緬甸問題最終能否妥善解決，主要取決於緬甸自己。

據大陸外交部網站消息指出，王毅表示，期待會議能實現三個「有利於」：第一，是要有利於推動緬國內政治和解。緬甸問題最終能否妥善解決，主要取決於緬甸自己，出路在於緬甸各方在憲法和法律框架下，透過政治對話尋求新的諒解，繼續推進來之不易的民主轉型進程。中方希望此次會議能鼓勵緬方以國家和民族大局為重，發出和平與和解信號。各方都能保持克制，相向而行。

第二，是要有利於體現東協建設性作用。緬甸是東協大家庭一員，東協比任何其他國家和地區組織都更了解緬甸特殊國情，都更具備建設性參與解決問題的條件，中方期待東協堅持團結包容、協商一致的「東協方式」，形成一致立場，發出共同聲音，進一步向國際社會展示，東協有足夠政治智慧和集體意志向緬甸提供建設性幫助，有足夠政治擔當維護地區和平穩定，維護東協團結合作。

第三，是要有利於避免域外的不當介入。實踐證明，域外勢力一味用強施壓無助於一國內部問題的解決，反而會帶來局勢動盪甚至惡化，進而影響和破壞地區穩定。中方呼籲國際社會本著客觀、公正的態度，多做有助於緩解緬緊張局勢的事情，而不是相反，當前則應共同支持東協為此發揮應有作用。

王毅表示，中方期待本次會議能為緬甸局勢實現「軟著陸」開個好頭，將繼續支持汶萊履行東協輪值主席國職責，相信泰國、汶萊及東協各國都能為會議成功發揮重要和獨特作用。中方將與東協保持密切溝通，並繼續以自己的方式做緬甸各方工作。