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美日韓印隱身戰機出沒 陸秀最先進「反隱身」雷達
環球時報報導，中國周邊已經成為全球隱身戰機最密集的地區，駐亞太美軍、日、韓乃至印度，都在研製隱身戰機。應對隱身戰機的空中挑戰，大陸三型最先進「反隱身」雷達在南京公開亮相，報導指，這三種新型雷達都屬於「頻段反隱身」，探測精度可與常規微波雷達媲美，能協同甚至直接引導防空系統攔截目標。
南京舉辦世界雷達博覽會上，中國自主研製的最先進的「反隱身」雷達首次亮相。
最焦點是中國反隱身雷達旗艦型號——YLC-8E機動式預警相控陣雷達，會上首度公開模型，環時報導，YLC-8E的雷達核心晶片，全部是自主研發，主要性能指標優於國外同類型雷達。。
另外兩款反隱身的相控陣雷達，SLC-7三座標警戒雷達號稱全能冠軍雷達，可以對付包括隱身戰機、固定翼飛機、直升機、無人機、巡航導彈甚至定位火炮和火箭彈。
JY-26遠端三座標對空警戒雷達為防空網中遠端預警核心，能探測隱身目標和臨近空間的高速高機動目標。
值得一提的是，三種新型雷達都屬於「頻段反隱身」，報導指，當前全球隱身飛機主要是通過飛機外形向其他方向反射雷達波，和表面的吸波塗層吸收雷達波能量，但這些手段主要是針對常規雷達的微波頻段進行優化，對於米波或分米波等卻無能為力。而中國研發的新型雷達探測精度可與常規微波雷達媲美，能協同甚至直接引導防空系統攔截目標。
更特別的是，除了探測隱身目標外，它們在追蹤其他目標時也能大顯身手，專家指，「反隱身會是今後主流雷達的常備功能，但功能不再限於單一的反隱身，而是把其他探測功能協同起來，讓隱身戰機再也無法遁形。。
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