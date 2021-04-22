香港新加坡旅遊氣泡將延遲

彭博社稱香港與新加坡的「旅遊氣泡」安排告吹，新加坡和港府部門同聲否認，香港旅遊界消息指最快下星期一公布，可能延至五月底實施。

彭博21日報導，香港及新加坡最快於22日公布「旅遊氣泡」安排細節，預期五月中旬展開計畫。但22日彭博社又報稱新加坡和香港取消了原定22日宣布「旅遊氣泡」計畫，是五個月以來第二次，而這次是新加坡方面取消。

新加坡交通部在其官網上回應，說新加坡與香港正密切磋商「旅遊氣泡」計畫，未宣布恢復計畫的確實日子，但希望很快會宣布。

香港旅遊事務署回應說，兩地政府因應香港疫情自二月起漸趨穩定，已就重啟「旅遊氣泡」積極討論，香港政府早前亦宣布完成疫苗接種的香港居民才可參加「旅遊氣泡」，有關討論正在進行，詳情會適時公布。香港旅遊事務署還說，會留意疫情發展，考慮逐步有序恢復香港與海外經濟體的跨境往來。

旅遊界立法會議員姚思榮稱，未掌握落實時間，但目前兩地疫情較好，相信下月啟動的機會較大。 他稱，向香港政府了解香港和新加坡之間的「旅遊氣泡」進展，回覆正面，香港和新加坡均希望盡快啟動旅遊氣泡，要視乎兩地疫情控制。

香港和新加坡去年開始談「旅遊氣泡」安排，原定去年11月展開，但香港當時爆發第四波疫情，港府去年12月煞停。香港旅遊界消息說，香港和新加坡政府可能延至26日公布「旅遊氣泡」的最新安排，有可能將啟動時間推遲至五月底。