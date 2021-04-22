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國台辦駁邱太三「善意理解」 陸委會：沒有理性看待

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
大陸國台辦21日稱「九二共識」才是檢驗一切諒解與善意的「試金石」。陸委會22日駁斥，國台辦沒有務實理性看待邱太三的談話。記者林汪靜／攝影
大陸國台辦21日稱「九二共識」才是檢驗一切諒解與善意的「試金石」。陸委會22日駁斥，國台辦沒有務實理性看待邱太三的談話。記者林汪靜／攝影

陸委會主委邱太三近日表示，兩岸只要善意諒解，就能務實處理後續的事情，不過，大陸國台辦21日稱「九二共識」才是檢驗一切諒解與善意的「試金石」。陸委會22日駁斥，「國台辦沒有務實理性看待邱太三的談話，一再歸責我方只會誤判情勢徒增對立。」

邱太三近日接受媒體專訪時表示，外界太執著在文字上的模糊，「我的意思是心態上的諒解，只要善意的諒解，其實大家就能務實處理後續的事情」。兩岸如果要維持互動交流，首要是找出「最大公約數」。

大陸國台辦21日以發言人馬曉光的名義回應邱太三談話，指出一方面否定「九二共識」，另一方面編造所謂善意，是行不通的；並強調在「九二共識」中，對於一個中國的政治意涵，雙方做了擱置爭議的處理。

馬曉光還說，歷史已多次證明，「九二共識」是檢驗一切諒解與善意的「試金石」。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正於22日舉行的例行記者會上表示，邱太三在3月18號的記者會已經重申蔡英文總統於2016年520的就職談話，有關尊重1992年兩岸兩會達成的若干共同認知與諒解的歷史事實，邱主委也提出三個事實，這已經是我方對於推動兩岸關係發展所做的努力。

邱垂正強調，「邱主委所說的『建設性模糊』，不是文字上的模糊，而是心態上的善意諒解，只要是善意的尊重諒解，兩岸就能務實處理相關事務。」目前我方已經在研議等待疫情緩和後，逐步恢復兩岸正常有序交流，這也需要對岸以相對開放的尊重態度做出回應，才有利於兩岸關係良性發展，邱主委的談話強調兩岸需要善意諒解，也重申未來兩岸恢復健康有序的交流是首要任務。

邱垂正說，「國台辦沒有務實理性看待邱主委的談話，一再歸責我方只會誤判情勢徒增對立，多數的台灣民眾對於北京當局片面設定一個中國原則的『九二共識』已經反對與疑慮，中共強勢施壓台灣接受其政治框架，不僅無助於兩岸的良性互動，也升高了區域緊張。」

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