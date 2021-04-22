陸學者：拜登氣候新政能走多遠 還是未知數

由美國主辦的領導人氣候峰會登場前夕，大陸國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心研究員李俊峰撰文分析，拜登的氣候新政究竟能走多遠，還是未知數，但是這些新的內容相比川普時期，已有顯著進步。

大陸國家主席習近平將以視訊方式在峰會上發表談話。李俊峰在中新社撰文指出，就國際而言，美國總統拜登主持線上氣候領導人峰會，標誌美國政府重新參與國際氣候治理。氣候領導人峰會召集世界各國領導人，在第二十六屆聯合國氣候大會(COP26)之前有機會討論氣候問題。

他認為，拜登氣候新政的主要亮點，是統籌國內外氣候行動。儘管拜登的氣候新政還只是初露端倪，但是這些新的內容相比川普時期，已有顯著進步。

李俊峰指出，拜登提出雄心勃勃的氣候新政，但新政究竟能走多遠還是未知數，這是由美國的政治制度決定的。美國相對分散的權力結構是拜登氣候目標實現過程中的一個關鍵難點。

他認為，拜登政府至少要在三個不同層面應對權力分散問題：一是拜登及其領導的聯邦政府在推動應對氣候變化問題時，需要與國會兩院(擁有立法權)和最高法院(擁有司法權)步調一致。二是美國的聯邦制使權力分散在聯邦政府和州政府，甚至於地方(縣、都市區)政府之間，聯邦政府在氣候變化問題上不能完全左右州政府和地方政府。三是美國聯邦政府內部的權力也是分散的，拜登的決策並不能直接領導所有聯邦機構。

李俊峰稱，如果把全球應對氣候變化的國際合作，比喻為戀愛走向婚姻過程的話，美國就是戀愛的熱衷者和結婚的逃避者。