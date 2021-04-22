將致信聯合國 呂秀蓮主張「雙兩岸」

「兩隻大象打架，最倒霉的就是周邊的草原。」前副總統呂秀蓮強調，親美並非不能友中，她呼籲台灣採取「雙兩岸」策略，積極建立與美國、日本、韓國、大陸之間的良好柔性關係，並與大陸推動「中華邦聯」，重申「一個中國改為一個中華」的理念。

中美角力，台灣遭殃

近日兩岸關係越發緊張，大陸軍機頻繁擾台的情況一再出現，前副總統呂秀蓮認為，目前台灣與大陸已陷入了「新冷戰」時期，並以大象打架比喻目前爭奪世界領導地位的大陸與美國，而台灣是周邊遭到波及的草原或螞蟻，她也為北京政府對於台灣的指控抱屈，認為台灣已成為中美爭霸下的犧牲者。

大兩岸與小兩岸新策略

對於目前台灣的兩岸局勢，呂秀蓮指出，台灣民眾應開始深度思考，親美之外，友日、友韓、甚至友中的可能性，並放下過去國共內戰的歷史仇恨，暫時放下「政治中華」，從兩岸文化、血緣、經濟的關聯討論，並往中華邦聯的方向前進。

另一方面，呂秀蓮提出親美、友日、友中、友韓的「雙兩岸關係」構想，向右與美國建立良好「大兩岸」關係，向左與日、中、韓維護友善的小兩岸相處，並指出第一步須與日本、韓國進行柔性整合，再跨太平洋進行整合，效法拉美共同體、歐盟、東南亞國協，成立「民主太平洋國協」。

台灣要和平

此外，關於美國、加拿大的民主結盟策略，呂秀蓮說，美國更應該把注意力放在柔性交流上，「拉幫結派不能只是為了打仗」，也對於大陸領導人習近平日前要全世界「要公道不要霸道，國際秩序不是一兩個國家說了算」的發言表示認同，並呼籲習以此檢討台海政策，重新制定兩岸策略。

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