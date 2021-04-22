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習近平視察後 北京清華宣布成立積體電路學院

中央社 / 北京22日電
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。 新華社
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。 新華社

中共總書記習近平日前在視察母校北京清華大學時提出，各大學要「加快培養緊缺人才」，並發展勇於攻克「卡脖子」關鍵核心技術。校方今隨即宣布成立集成電路（積體電路）學院。

綜合中新網等陸媒報導，中共清華大學黨委書記陳旭今天宣讀學院成立決定並致詞表示，集成電路學院為學校實體教學科研機構，隸屬信息（資訊）學院。

據報導，北京清華大學學位委員會去年10月投票通過設立集成電路科學與工程一級學科博士碩士學位授權點。

報導稱，北京清華為「服務國家重大戰略需求，聚焦國家關鍵領域」，加快積體電路學科發展，經清華大學第14屆黨委第158次常委會會議討論通過，於今年4月決定成立集成電路學院。

習近平20日率領中共中央政治局常委王滬寧等人前往北京清華大學考察，並與師生座談。他當時稱，黨和國家事業發展「對科學知識和優秀人才的需要，比以往任何時候都更為迫切」，各大學要「加快培養緊缺人才」。

面對西方科技封鎖，習近平還說，各大學要「想國家之所想、急國家之所急、應國家之所需」。且要完善大學創新體系，發展勇於攻克「卡脖子」的關鍵核心技術，加強產學研深度融合，促進科技成果轉化。

積體電路（integrated circuit，陸譯集成電路）又稱晶片，在電子學中是一種將電路（主要包括半導體裝置，也包括被動元件等）集中製造在半導體晶圓表面上的技術。

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