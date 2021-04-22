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今年大陸全國人大常委會立法計畫 沒提房地產稅

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
財稅專家分析，儘管房地產稅立法立法難度較大，但官方並未放棄房地產稅立法。中新社資料照片
財稅專家分析，儘管房地產稅立法立法難度較大，但官方並未放棄房地產稅立法。中新社資料照片

大陸全國人大常委會21日公布今年度立法工作計畫。在稅收立法方面，明確要求初次審議印花稅法和關稅法等法律。不過在備受市場關注的房地產稅立法，此次立法計畫依然沒有提及。

第一財經報導，近年來，僅有2015年的全國人大常委會立法工作計畫中，明確提及房地產稅法，作為當年的預備項目。

多位財稅專家分析，儘管房地產稅立法立法難度較大，但官方並未放棄房地產稅立法，會繼續完善房地產稅法草案，在合適的實際繼續推進立法工作。

上海交通大學財稅法研究中心副主任王樺宇表示，目前除了印花稅法、關稅法外，仍待稅收立法的還有增值稅法、消費稅法、土地增值稅法和房地產稅法。十四五規劃有推進房地產稅立法的表述，並未說完成房地產稅立法或開徵房地產稅，因此可以理解為房地產稅立法沒有時間表。

他研判，今年立法工作計畫未提房地產稅立法，應該不會提交人大常委會審議。

今年房地產稅無望推出，但在落實稅收法定原則下，印花稅和關稅法將有重大進展。王樺宇表示，印花稅法已經初審，年內應該會二審，由於印花稅是個小稅種，且基本保持現行稅制框架，二審通過的機率比較大。目前稅收立法更加注重品質，也不排除三審的可能。

關稅法送審稿去年已上報國務院審議，不過尚未對外公開。除了關稅法之外，增值稅法、消費稅法和土地增值稅法均對外公開草案徵求意見稿，並在去年上報國務院審議。

王樺宇認為，由於今年立法計畫對初次審議的表述是「關稅法等法律」，因此也可能根據實際情況增加一部稅法初審，因此今年增值稅法、消費稅法和土地增值稅法也有可能提交審議。

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