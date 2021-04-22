美議員提案指聯大2758決議不涉台 北京：癡心妄想

美國跨黨派眾議員之前提出「台灣國際團結法案」，阻止北京扭曲國際組織攸關台灣的決議文字。大陸國台辦發言人馬曉光22日回應指出，聯合國大會通過2758號決議，充分體現聯合國所堅持的一個中國原則，民進黨當局勾結外部勢力，在2758號決議上做文章，挑戰聯大決議的權威性合法性、妄圖為其「台獨」謬論背書。這終究是癡心妄想，難逃失敗末路。

馬曉光指出，1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。這從政治、法律、程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則。包括世界衛生組織在內的國際組織必須遵守聯大決議，按照一個中國原則處理涉台問題。

馬曉光表示，民進黨當局勾連外部勢力，反反覆覆在聯大2758號決議上做文章，企圖推翻台灣是中國一部分的鐵的事實，挑戰聯大決議的權威性合法性、妄圖為其「台獨」謬論背書。這終究是癡心妄想，難逃失敗末路。

「台灣國際團結法案」法案表示，聯合國2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民。