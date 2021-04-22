中德外長磋商 王毅：不贊同以意識形態搞新的集團對抗

大陸國務委員兼外交部長王毅21日與德國外長馬斯舉行視頻磋商時表示，不贊同重新以意識形態劃線，搞新的集團對抗，更反對搞「小圈子」，鼓吹「新冷戰」，甚至基於虛假資訊任意實施單邊制裁；中德雙方應共同做多邊主義的維護者。

大陸外交部官網披露，王毅指出，作為全球主要經濟體，雙方應共同抵制所謂「脫鉤」逆流，共同維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，加強在貿易投資、健康衛生、清潔能源、數字經濟、5G技術安全標準等領域合作。

王毅還表示，開放不是單行道，希望德方也對中國大陸保持開放，放寬對華高技術產品出口限制，為大陸企業在歐洲提供公平、開放、非歧視的投資環境。

馬斯指出，願以德中建交50周年為契機，為雙方合作設計更多積極議程，推進雙邊關係進一步發展，德方願同中方一道，共同籌備好新一輪德中政府磋商，

德方認為，「脫鉤」不符合任何一方利益，願同中方就多邊和國際事務保持緊密協調溝通，共同應對全球性問題和挑戰。

雙方同意進一步用好「快捷通道」，積極探討開展包括國際健康碼互認在內的疫情防控合作。

這次中德兩國外長會晤是中德政府磋商機制的一部分，中德政府磋商機制於2011年啟動，由雙方政府首腦和部長參加，通常在中國大陸和德國輪流舉行，受疫情影響，今年政府磋商改採線上方式。