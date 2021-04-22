快訊

黑衣人闖松山分局毀電腦 分局長鞠躬道歉、教官記過調職

航海王贏股王！長榮突破80元關卡 市值逾4,200億超車大立光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中德外長磋商 王毅：不贊同以意識形態搞新的集團對抗

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅，與德國外長馬斯舉行視頻磋商。圖：大陸外交部
大陸國務委員兼外交部長王毅，與德國外長馬斯舉行視頻磋商。圖：大陸外交部

大陸國務委員兼外交部長王毅21日與德國外長馬斯舉行視頻磋商時表示，不贊同重新以意識形態劃線，搞新的集團對抗，更反對搞「小圈子」，鼓吹「新冷戰」，甚至基於虛假資訊任意實施單邊制裁；中德雙方應共同做多邊主義的維護者。

大陸外交部官網披露，王毅指出，作為全球主要經濟體，雙方應共同抵制所謂「脫鉤」逆流，共同維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，加強在貿易投資、健康衛生、清潔能源、數字經濟、5G技術安全標準等領域合作。

王毅還表示，開放不是單行道，希望德方也對中國大陸保持開放，放寬對華高技術產品出口限制，為大陸企業在歐洲提供公平、開放、非歧視的投資環境。

馬斯指出，願以德中建交50周年為契機，為雙方合作設計更多積極議程，推進雙邊關係進一步發展，德方願同中方一道，共同籌備好新一輪德中政府磋商，

德方認為，「脫鉤」不符合任何一方利益，願同中方就多邊和國際事務保持緊密協調溝通，共同應對全球性問題和挑戰。

雙方同意進一步用好「快捷通道」，積極探討開展包括國際健康碼互認在內的疫情防控合作。

這次中德兩國外長會晤是中德政府磋商機制的一部分，中德政府磋商機制於2011年啟動，由雙方政府首腦和部長參加，通常在中國大陸和德國輪流舉行，受疫情影響，今年政府磋商改採線上方式。

延伸閱讀

日本外相要求中國對海警法等霸權應有改善行動

王毅：日本應尊重中國內部事務 手不要伸太長

日關切新疆香港 王毅：不要把手伸太長

談中美關係 王毅：不認可世上有高人一等國家

相關新聞

巴基斯坦酒店爆炸致4死 陸大使逃過一劫

巴基斯坦西南部一家豪華酒店停車場，21日晚間發生汽車炸彈爆炸，造成4人死亡、12人受傷，大陸駐巴基斯坦大使農融當日正在這...

美議員提案指聯大2758決議不涉台 北京：癡心妄想

美國跨黨派眾議員之前提出「台灣國際團結法案」，阻止北京扭曲國際組織攸關台灣的決議文字。大陸國台辦發言人馬曉光22日回應指...

中德外長磋商 王毅：不贊同以意識形態搞新的集團對抗

大陸國務委員兼外交部長王毅21日與德國外長馬斯舉行視頻磋商時表示，不贊同重新以意識形態劃線，搞新的集團對抗，更反對搞「小...

陸談九二共識：一中意涵擱置爭議

大陸國台辦發言人馬曉光昨回應陸委會主委邱太三關於兩岸要有諒解善意等說法稱，是否認同「九二共識」是檢驗一切諒解與善意的試金...

大陸北韓邊境重啟！五一前後恢復貨運列車服務

有知情人士表示，在關閉邊境15個月後，大陸將在5月1日前後恢復與北韓之間的貨運列車服務，與北韓的貿易開始反彈。

陸智庫：美軍機進入南海 近距離偵查廣東、海南等地

大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫今日表示，一架美軍RC-135W偵察機上午飛經廣東、海南、西沙、南沙、中沙進行抵近偵察，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。