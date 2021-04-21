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陸智庫：美軍機進入南海 近距離偵查廣東、海南等地
大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫今日表示，一架美軍RC-135W偵察機上午飛經廣東、海南、西沙、南沙、中沙進行抵近偵察，在下午5時前後，RC-135W經巴士海峽離開；與此同時，美海軍另有1架P-8A反潛巡邏機（AE67FA）從菲律賓克拉克空軍基地起飛，前往南海偵察。
大陸北京大學的「南海戰略態勢感知計畫」今在微博上指出，今日美空軍1架RC-135W電子偵察機（AE1253）從沖繩嘉手納起飛，上午8時許進入南海，先後針對廣東、海南、西沙、南沙、中沙（黃岩島）進行抵近偵察。下午5時前後，RC-135W經巴士海峽離開。
「南海戰略態勢感知計畫」稱，近來，RC-135W電子偵察機在中國大陸近海十分活躍，且幾乎全程打開ADS-B信號「明碼」飛行。4月16日至21日已累計出動3個架次，這些活動的抵近距離之近、作業時間之長、活動範圍之廣，都是近幾個月來所少有。
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