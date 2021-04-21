飛龍-2無人隱形轟炸機原型機下線 號稱領先美軍B-21
大陸研發的「飛龍-2」無人隱型轟炸機首架原型機日前下線，該研發公司號稱，「飛龍-2」在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱形性能等方面，比肩美軍在研B-21「突襲者」隱形轟炸機，並將在完成首飛和產品化方面領先後者。
香港經濟日報引述西安中天飛龍官方微信號報導，該公司研發的「飛龍-2」首架原型機日前下線，然而公布的「飛龍-2」官方照片被作大幅度模糊化處理，甚至不能清晰看到細節部分。
據該公司官網介紹，「飛龍-2」採用飛翼無尾布局、背負式進氣道和內埋彈艙設計；全機90%以上使用複合材料，蒙皮（飛機外層部分）表面敷有雷達吸波材料，而通用射頻天線均與蒙皮共型安裝，並採用頻率選擇表面（FSS）技術，光學偵察設備與機體結構一體化設計等。
另外，「飛龍-2」的主動雷達採用寬頻和跳頻工作，降低雷達波被截獲的機率；發動機噴嘴則採用二維固定式，並引進噴流冷卻，可大幅降低了紅外輻射強度，因而具備優良的全向雷達和紅外隱身性能。
報導指出，「飛龍-2」可在複雜氣象條件下發現和自動識別戰場上各類目標，並攜帶多種精確制導武器，對敵指控中心、預警雷達、防空系統、軍用機場、航空母艦、兵力集結點等實施打擊。
此外，「飛龍-2」可與有人隱身飛機協同執行複雜戰術任務，及據預設策略實施自主攻擊；又可攜帶大量「蜂群」無人機，戰場生存能力極強。
該公司表示，「飛龍-2」在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱形性能等方面，比肩美軍在研B-21「突襲者」隱形轟炸機，並將在完成首飛和產品化方面領先後者。
公開資料顯示，中天飛龍成立於2009年，為中天引控子公司，主攻無人攻擊機、高速靶機、單兵戰術無人機等產品的研發生產。
而「B-21」轟炸機代號「突襲者」（B-21 Raider），為美空軍新一代隱形轟炸機。外傳「B-21」將於今年12月3日首飛，未來將替代老化的B-52H和B-1B戰略轟炸機，將配合現役B-2匿蹤戰略轟炸機執行任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言