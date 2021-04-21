黎智英等3人申請上訴 要求撤銷定罪及減刑

壹傳媒創辦人黎智英及民主黨兩名前主席李柱銘及何俊仁，針對前年8月18日未經批准集結案的判刑，昨提出上訴，要求撤銷定罪及減刑。同時，黎智英也就前年8月31日另一宗未經批准集結案申請減刑。

信報財經報導，黎智英在上述兩宗未經批准集結案中，被判入獄合共14個月，而李柱銘和何俊仁在8.18案中，分別被判囚11個月及12個月，但同獲緩刑2年。

涉及2019年8.18集結案中的七名被告包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，早前於區域法院經審訊後被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立；同案的區諾軒承認兩罪，梁耀忠則承認參與集結罪，組織集結該罪則存檔法庭。

其中五名被告被判即時監禁，包括黎智英及李卓人被判入監12個月，梁國雄被判入監18個月，何秀蘭及區諾軒則被判入監8及10個月。