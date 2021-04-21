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陸人大副委員長：不走西方「司法獨立」路子
中共中央政治局委員、大陸全國人大副委員長王晨表示，要從中國大陸國情和實際出發，走適合自己的法治道路，絕不能照搬別國模式和做法，絕不能走西方所謂「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」的路子。
據香港電台報導，王晨撰文談及中共總書記習近平的法治思想。他表示，在世界百年未有之大變局下建設法治中國，必須統籌推進大陸國內法治和涉外法治。百年未有之大變局意味世界秩序的震盪重構、世界力量的「東升西降」以及國際法治的時代嬗變。
王晨坦言，涉外法治存在不少短板（缺點）和弱項，要綜合運用立法、執法、司法等手段開展涉外鬥爭，有效應對挑戰、防範風險。另外，要著眼於推動全球治理體系變革，積極參與國際規則制定，善於在國際規則制定中發出更多中國聲音、注入更多中國元素。
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