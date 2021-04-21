拜習確定視訊峰會 陸方宣布：習將出席領導人氣候峰會

中國大陸外交部發言人華春瑩21日宣布：應美國總統拜登邀請，中國大陸國家主席習近平將於4月22日在北京以視訊方式，出席領導人氣候峰會並發表重要講話。

兩天前，針對習近平是否出席拜登22日主辦的領導人氣候峰會，中國大陸外交部發言人汪文斌僅回應，「中方已收到美方的邀請，正在積極研究」。

近期中美關係呈對立與競爭合作複雜局面。此前，中方上周搶在主辦國法國之前，逕行宣布習近平受邀參加法國、德國、中國領導人氣候視訊峰會，引發關注。有分析認為，中方此舉是要讓美國及拜登難堪。

美國氣候特使凱瑞14至17日訪問上海，並與大陸氣候變化事務特使解振華舉行會談。中美18日對此發表聯合聲明，指「兩國均期待4月22日到23日美國主辦的領導人氣候峰會」。

針對凱瑞這次訪問上海，汪文斌當時說，雙方會談期間針對合作因應氣候變化、領導人氣候峰會、聯合國氣候變化架構公約、第26次氣候會議等議題，進行了「坦誠深入建設性的溝通交流，取得了積極的進展，重啟中美氣候變化對話合作渠道」。

他指出，雙方強調，氣候變化是對人類生存發展嚴峻而緊迫的威脅。中美兩國將加強合作，與其他各方一道共同努力應對氣候危機，全面落實「聯合國氣候變化架構公約」及其「巴黎協定」的原則和規定，為推進全球氣候治理做出貢獻。中美雙方將繼續保持溝通對話，在強化政策措施，推動綠色低碳轉型，支持發展中國家能源低碳發展等領域，進一步加強交流與合作。