「建設性模糊」不看好也不叫座 邱太三打退堂鼓

陸委會主委邱太三拋出以「建設性模糊」取代「九二共識」甫滿一個月，在各界不看好，對岸不領情的態勢下，他接受中央社專訪提出的最新解釋，儼然已在為自己畫下停損點。

邱太三稱，「建設性模糊」不是文字上的模糊，而是心態上的善意諒解。換句話說，從形成這個概念到拋出，乃至於發酵一個月以來，蔡政府壓根就沒有思考在文字上做出表述。

事實上，從三月十八日邱太三拋出「建設性模糊」概念後，陸委會隔天就設下框架，指兩岸雙方是否有建設性模糊，是具有前提的假設性說法。前提是中共不能強加台灣無法接受的政治框架及對抗舉措，也必須停止針對性軍事威脅，才能為兩岸良性互動關係營造必要條件。

陸委會設下前提，且表明是假設性說法，已經是在為「建設性模糊」設下防火牆。

而大陸國台辦則是在觀察兩天後表態，指如果以所謂建設性模糊否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨政府繼續打算通過玩弄文字遊戲與兩面手法，模糊焦點、混淆視聽，根本沒有改善兩岸關係的誠意。

去年元月蔡英文總統勝選後，即向英國媒體BBC表示，（對一個中國）模糊化已經不能達到以前的目的，且強調中華民國台灣是一個主權獨立國家，中國應該面對現實。換言之，邱太三的「模糊說」如果具有代表性，可視為蔡政府的一大轉彎，更可視為蔡任命他擔任陸委會主委之後的政策風向球。

如今邱太三的最新說法，可謂是自打退堂鼓。令外界質疑拋出「建設性模糊」之前，是否有經過府院縝密的討論？是否有在綠營內形成共識？是否形成文字性的表述？或根本就只是一個模糊的概念？從事態發展一個月以來，未見蔡總統明確表態，陸委會數度修正說法，更沒得到綠營附和叫好之聲，讓人聯想這只是邱太三的「即興之作」而已。