孫中山孫女孫穗華加州逝世 享耆壽96歲

國父孫中山的孫女孫穗華，於美國時間4月16日在美國加州逝世，享耆壽96歲。廣東省中山市委統戰部方面20日表示，作為目前海內外孫中山直系親屬中輩分最高、最受尊敬的長輩，孫穗華的去世，令人倍感悲痛。

澎湃新聞報導，中山市委統戰部指出，改革開放後，孫穗華與姐姐孫穗瑛曾多次應邀回中國大陸參加紀念辛亥革命、孫中山和宋慶齡誕辰等重大紀念活動。

中山市委統戰部提到，孫穗華姐妹秉承孫中山先生的「博愛」精神和愛國愛鄉情懷，雖身居海外，但仍心繫家鄉建設發展。

孫穗華姐妹多次回南朗翠亨探親謁祖，捐款支持「中山紀念中學建設基金會」，還無償向孫中山故居紀念館和中山市博物館捐贈家藏文物史料共計千餘件。

2016年，孫穗華姐妹榮獲廣東中山市政府授予「中山市榮譽市民」稱號，2018年被中國文物保護基金會評選為第十屆「薪火相傳——文化遺產築夢者傑出個人」。