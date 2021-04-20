陸南海問題專家：美國利用南海製造麻煩

中國南海研究院院長吳士存今表示，美國利用南海來製造麻煩，導致中國大陸與南海沿國之間的分立，美國的戰略目標是向南海地區派去更多軍事力量。

吳士存今在博鰲亞洲論壇舉行的「南海主題分論壇」做上述表示。吳士存說，總體而言南海形勢是可控的、趨穩向好，去年中國大陸和東協國家克服新冠疫情，通過線上方式進行了三輪的工作組層面的磋商，圍繞「南海各方行為宣言」（DOC），在DOC框架下在海上合作進行了對話。

吳士存接著說，同時南海形勢也出現了變化，主要是美國因素。美國出於鞏固它西太平洋地區秩序主導權，以及遏制中國大陸的戰略需要，美方放棄長期以來一直秉持的保持中立的南海政策。另由於美國在背後推動之下，日本，澳洲以及一些歐洲國家也開始介入南海爭議。

吳士存指出，美國拜登政府繼承前美國總統歐巴馬與川普的政治遺產，利用南海問題牽制中國，這可以從拜登上台後推出的一些對華戰略，以及上周美日領導人聯合聲明上觀察到。

他認為，要保持南海穩定推動南海合作，中國大陸與東協國家應該宣導構建基於區域多邊主義的南海秩序。首先，南海合作是南海長治久安的唯一選擇，有關國家應該本著求同存異的原則，聚焦功能性領域的合作；第二，以提供公共產品服務為導向來逐步推進島礁去軍事化和民事化，提高海上救援民事服務功能。

他最後說，受疫情與外部因素影響，今年要完成「南海行為準則」（COC）看來已不可能。行為準則磋商應該有新時間表和戰略圖。