疑涉變賣烏坎土地爆民怨 汕尾前政協主席鄭佳被查

廣東省紀委監委公布消息，指已退休的汕尾市前政協主席鄭佳涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。有消息指，鄭佳被查疑與變賣陸豐烏坎村的土地有關，事件其後引發轟動中外的「烏坎事件」。

據香港01 ，陸豐市烏坎村在2011年因村委會成員私下變賣土地，加上有維權村民被刑事拘留時期間離奇死亡，引發轟動一時的「烏坎事件」。

消息稱，鄭佳在2013年6月起擔任汕尾市委常委、陸豐市委書記期間，特別是兼任陸豐市東海經濟開發區黨委書記、管委會主任時，烏坎村有大片耕地被政府強行徵用，涉及的區域大多就是位於東海經濟開發區。

此外，烏坎村民在2016年爆發第二次抗爭，當時鄭佳是汕尾市政法委書記，消息指出鄭佳主導拘捕前村委會主任林祖戀等多名烏坎村民及鎮壓和平示威。

林祖戀被捕後，汕尾政府通報案情指林祖戀插手烏坎學校塑膠跑道工程，並從中收受高比例回扣，並在新聞發布會上發布林祖戀的認罪片段。通報有提到「汕尾市政法委有關負責人」表明汕尾絕不允許有「鐵帽子王」，也不容許法外開恩，而鄭佳正是這位「有關負責人」。