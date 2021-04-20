關係微妙 王岐山現身博鰲：為習近平致詞作「報幕」

博鰲亞洲論壇2021年年會在海南開幕，博鰲亞洲論壇秘書長李保東，邀請大陸國家副主席王岐山上台致詞。其後王岐山在台上表示，並非由他致詞，而是大陸國家主席習近平致詞。王岐山形容自己只為習近平的致詞作一個「報幕」（指節目演出前向觀眾報告節目名稱等內容）。

據香港電台報導，王岐山表示，自己到場了，主辦方總要給他安排個角色，他領會是作為一個「臨時主持人」，而「臨時主持人」也很重要。他形容自己只為習近平的致詞作一個「報幕」，以體現中國對主席的高度尊重。台下隨即響起掌聲及笑聲。

王岐山說，很高興出席開幕式，今年是博鰲亞洲論壇成年20周年，他表示熱烈祝賀，中國作為東道國，始終大力支持論壇的發展壯大，習近平今年專門錄製視訊，就促進亞洲和世界的發展、繁榮，闡述中國立場、分享中國方案，大會隨後播出習近平的演講片段。