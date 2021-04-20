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關係微妙 王岐山現身博鰲：為習近平致詞作「報幕」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家副主席王岐山形容自己只為大陸國家主席習近平的致詞作一個「報幕」，以體現中國對主席的高度尊重。（香港電台）
大陸國家副主席王岐山形容自己只為大陸國家主席習近平的致詞作一個「報幕」，以體現中國對主席的高度尊重。（香港電台）

博鰲亞洲論壇2021年年會在海南開幕，博鰲亞洲論壇秘書長李保東，邀請大陸國家副主席王岐山上台致詞。其後王岐山在台上表示，並非由他致詞，而是大陸國家主席習近平致詞。王岐山形容自己只為習近平的致詞作一個「報幕」（指節目演出前向觀眾報告節目名稱等內容）。

據香港電台報導，王岐山表示，自己到場了，主辦方總要給他安排個角色，他領會是作為一個「臨時主持人」，而「臨時主持人」也很重要。他形容自己只為習近平的致詞作一個「報幕」，以體現中國對主席的高度尊重。台下隨即響起掌聲及笑聲。

王岐山說，很高興出席開幕式，今年是博鰲亞洲論壇成年20周年，他表示熱烈祝賀，中國作為東道國，始終大力支持論壇的發展壯大，習近平今年專門錄製視訊，就促進亞洲和世界的發展、繁榮，闡述中國立場、分享中國方案，大會隨後播出習近平的演講片段。

習近平 王岐山 博鰲

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