朱民：大陸經濟需結構改革 勿對股市過分樂觀

北京清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織(IMF)前副總裁朱民認為，對股市不能過於樂觀，而中國經濟需要進行結構性改革。

據香港信報財經網，朱民在博鰲亞洲論壇上表示，隨著大陸政府去年回到投資拉動型增長的舊路，中國經濟面臨巨大的結構性問題。今年，結構改革對中國是最重要的事，必須有政策支援結構性改革。

朱民說，中國經濟從新冠疫情強勁復甦，大多得益於投資和出口增長的推動，消費反成了拖累，這有悖於中國過去10年向消費拉動型經濟轉型的努力。

對於股市，朱民指出，資本市場看上去不錯，但必須要非常謹慎。市場目前基於微妙平衡，如果供需出現變化，市場基本面會發生很大變化，對於股票市場不能過於積極樂觀。

談及美國，朱民表示，美國經濟增長強勁，但必須小心拜登政府的刺激政策，或會使美國經濟「過熱」，提升通脹，形成較大風險。需要高度關注美國貨幣政策對新興市場的溢出效應，如果提前加息，會對新興市場構成可觀的影響，新興市場需要開始做預警準備。

他強調，全球經濟復甦能否持續也面臨多方面的挑戰，其中一個重要因素是，拉動全球經濟復甦的中美兩大經濟體能否保持強勁增長。他認為，中國的復甦是健康的，而美國的經濟還存在不確定性，因此世界會出現一個雙軌、不平衡的發展，而這個態勢已形成，而且會繼續下去。