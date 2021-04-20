續推金融合作 陸證監會：美方把中國視為威脅完全錯誤

大陸證監會副主席方星海在博鰲亞洲論壇談及中國金融開放時，主動對中概股在美審計風波作出回應，稱中證監堅定不移地推進中美金融合作，但合作中也會有一些問題，比如中概股在美上市存在審計監管的問題。

據香港信報財經網，方星海希望新一屆美國政府重新重視中美金融合作，只要雙方誠心誠意，可找到辦法解決中美審計監管合作問題。他指出，美國有一些戰略專家把中國的發展看成是對美國一個威脅，這是完全錯誤的。

他說，對於美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)檢查中國會計事務所的具體辦法，去年8月初中證監已提供最新版本，按照此版本中所述的聯合檢查的方式，可以達到既符合PCAOB的要求、也符合中國國家安全的要求的目的。但一直沒有收到PCAOB的回應，到底新檢查方法是否合適。

美國最高證券監管機構3月下旬採取措施，如果外國公司不遵守美國的審計標準，將被從美國證券交易所退市，並要求它們披露任何政府關聯訊息。

美國前總統川普去年12月將《外國公司問責法案》簽署成法。該法案的目的是，如果中國大陸公司連續3年未達到美國的審計標準，將被從美國交易所退市。