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談公平正義疑被刪文 外媒：誰「敢」屏蔽溫家寶文章？

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國務院前總理溫家寶。美聯社
大陸國務院前總理溫家寶。美聯社

大陸前總理溫家寶不久前撰文追念母親，並在其中說：「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家。」但溫家寶這系列發表在澳門報刊的文章，卻傳出被部分新聞門戶網站屏蔽，不能再看到文章，且無法在微信上分享、轉發和評論，德國之聲刊文質疑：是誰「敢」屏蔽溫家寶文章？引起各界關注。

今年清明節期間，溫家寶撰文「我的母親」，曝光了許多家庭往事和在中國從政的感言。除了回憶自己母親「一生儉樸，活得清白」，也說出了「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裡永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。這是生活讓我懂得的真理，也是媽媽給予的。」這樣耐人尋味的表態。

在中南海工作了28年，其中擔任總理10年，如今已退休的溫家寶在文中坦言：「對我這樣出身的人來說，『做官』 本是偶然之事。我奉命唯謹，如履薄冰、如臨深淵，受事之始，即常作歸計。」

據德國之聲中文網報導，與中國官媒通常以「七嘴八舌」之勢，多平台、多渠道轉載報導高層領導人個人撰文的做法不同。前高層領導人這篇罕見的個人表述文章只於3月底至4月初期間連載在《澳門導報》。該報自身定義是：「以推動澳門融入國家發展和改革開放大局……以宣傳與弘揚中華文明與中華文化為使命」的綜合性媒體。

報導指出，除了《澳門導報》，包括鳳凰網、網易在內的新聞門戶網路都曾在第一時間轉載了溫家寶文章。但截至4月19日，相關文章內容已被屏蔽，點擊進入後得到的訊息是：「404 抱歉-您訪問的頁面不存在！」

而在微信上，雖可通過搜索關鍵詞「溫家寶」及「我的母親」找到包括「知政前沿」和「東川發布」在內少數公眾號轉載這篇文章。但相關文章的分享、轉發、收藏和留言評論功能均已被禁止，理由是「該文章違反《微信公眾平台運營規範》」。

報導表示，有關溫家寶本人和家人是否像他自己說的那樣清廉，一直是外界關注焦點。文章中，溫特別強調：「1985年我調人中央，媽媽從未因我的升遷向組織提過任何要求，更沒有打我的旗號給家裡辦過任何事情。媽媽和爸爸一生從事神聖教育事業，全靠微薄薪水度日，死後沒有留下任何財產和積蓄。」

而這樣的表態與《紐約時報》普立茲獲獎調查文章「總理家人隱秘的財富」內容有很大出入。這篇發表於2012年，也就是溫家寶離任退休一年前的文章指出：公司與監管記錄顯示，現年90歲的總理母親楊志雲不僅不再貧窮且絕對富裕——至少在紙面上。記錄顯示，僅她名下一項對中國一家大型金融企業投資就曾在5年前價值1.2億美元（約合7.6億元人民幣）。

同樣與溫家寶最新在給母親的信中有關：「我從小就知道生活的艱辛，儉樸的生活習慣貫穿一生」的表述不同，《紐約時報》曾在上述調查報導中指出：溫家寶擔任領導職務期間，他的很多親屬變得極為富有。其中包括溫家寶的兒子、女兒、弟弟及妻弟。對公司與監管記錄的調查顯示，在總理的親屬中，有些人的生意風格十分強勢，他們掌控了價值不低於27億美元（約合170億元人民幣）的資產。

此外，截至4月19日，包括新華社、中新網在內的中國官媒上，無法看到與這篇溫家寶追憶母親文章有關的任何訊息。

溫家寶 澳門 紐約時報

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