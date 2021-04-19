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黃介正：大陸在意美台有何小動作

聯合報 / 記者林宸誼／台北即時報導
淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正。聯合報系資料照
淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正。聯合報系資料照

美國總統拜登與日本首相菅義偉在峰會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正19日認為，大陸現在對「兩岸一家親」的議題都沒興趣，只在意美國跟台灣是否在搞小動作。

黃介正指出，在這次美日峰會中，日本找回了他們所習慣、所熟悉的美國，建制派的美國是可預測的，美國對日政策回歸到可預測，日本在峰會甚至聯合聲明裡，並沒有特別想要去靠美國，也沒有要跟美國聯手去做一些日本並不是特別情願做的事情，包括在海峽兩岸中間做太多戰略清晰的部署。

至於美國，黃介正指出，美國要所有的盟國跟他站在一條線上，它本身有兩個含義，一個是提到台灣海峽的安全，第二個提到的是海峽兩岸的和平，「但是負面表列的話，日本說這兩句話完全是為了利益，因為台灣海峽有關日本的航線，尤其是能源運輸線，這才是日本最在乎的。」

所以黃介正認為，兩岸和平意思，就是不要有動亂的，各做各的生意，看不出有反中的意思，所以美日基本上雙方該談的東西在「2+」2都談好了，就是這一次美日雙方領導人，以領導人的高度認證，「2+2」會談所有談話的內容。

至於美日發表聯合聲明後，美中台三方是否有變化，黃介正指出，在中共二十大之前，中共總書記習近平對台不會有太激烈的手段，另一個觀察點則是大陸已經不在乎台灣在想什麼或要什麼，「尤其看大陸想要跟台灣學界接觸，最有興趣去找很懂美國或知道美國跟台灣在搞什麼小動作。」

黃介正進一步分析，習近平一旦開始他的第三任任期以後，過了鄧小平規定的「七上八下」的界限，就會被方方面面強烈的檢視，為什麼習近平任期可以比別人多比別人長，當然是憑政績與表現，像是國際、經濟這方面。

但習近平在2013年就任大陸國家主席後，海峽兩岸服務貿易協議（簡稱「服貿」）並沒有在立法院通過，隔年就爆發太陽花運動，接下來台灣選民以817萬票支持蔡英文，習近平在新加坡與時任總統馬英九握手，勉強度過第一個任期，「但第二個、第三個任期要拿甚麼東西出手？」

所以在去年6月30日晚上，大陸全國人大常委會公布港版國安法後，黃介正就觀察到，只要外國沒有辦法干預，只要大陸把它當成內部事務，用全面依法治國的大帽子立幾條法跟規矩就結案，什麼代價都不用付出，甚至不用協商與聆聽意見，立法後香港就乖乖聽話。

因此黃介正認為，在習近平連任第三屆以後，壓力一定會與日俱增，因為要跟時間在跑，如果台灣又在繼續「調皮搗蛋」，或者是美國介入，那麼非理性決策就有可能出現。

日本 習近平 港版國安法

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