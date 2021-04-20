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山西電影學院揭牌 賈樟柯首任院長

聯合報 / 記者羅印冲╱綜合報導
大陸導演賈樟柯。（新浪微博）
大陸導演賈樟柯。（新浪微博）

受到大陸業界關注的山西電影專門教學研究機構已於近日正式成立。據山西日報報導，4月17日，山西傳媒學院山西電影學院揭牌儀式舉行，山西省委書記樓陽生出席並為學院揭牌，賈樟柯出任山西電影學院院長。

據新華社報導，賈樟柯發言稱，「今天能成為山西電影學院的首任院長，我一定盡我所能、盡我所學，全心全意推動山西電影學院產學研創展一體化發展，為建立好山西優質的、完整的電影生態做出自己的貢獻。」

賈樟柯表示，山西電影學院是面向全大陸招生的公立大學，通過創新體制機制，按照一校兩基地架構建設，一校就是山西傳媒學院文華校區，兩基地就是指呂梁市汾陽市和晉中市平遙縣。

山西電影學院設立教學實踐基地的汾陽、平遙均與賈樟柯頗有淵源。賈樟柯1970年出生於汾陽，從「小武」「站台」到「山河故人」，他的多部作品都曾在老家汾陽取景拍攝。而平遙則是賈樟柯發起創辦的平遙國際電影展所在地，自2017年起已舉辦四屆。

目前，中國大陸的電影類院校主要位於北京上海。賈樟柯受訪表示，電影數位化以後帶來大量導演的湧現。可能過去電影生產是集中在大城市，現在各地都有電影導演。

電影 北京 上海

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