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黎智英遭判刑總統府譴責 陸國台辦：假惺惺

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／博鰲即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。圖／新華社
大陸國台辦發言人馬曉光。圖／新華社

香港壹傳媒創辦人黎智英等9人此前遭到香港法院判刑，總統府表示高度遺憾。大陸國台辦馬曉光今天表示，「香港特區政府依法處置違法分子理所當然，不容干涉」。他批評說，「民進黨當局打著民主、人權的旗號，假惺惺地喊著民意、對話，幹著撈取選票和亂港謀獨的勾當，這些卑劣的伎倆有目共睹。」

馬曉光指出，「正告民進當局停止政治操弄，否則必遭嚴懲」。

總統府發言人張惇涵此前黎智英等人遭判刑表示，對北京當局繼續侵害香港的民主及人權，再次表達高度遺憾和譴責，而這項判決，無疑將使得香港人民集會遊行的權利受到大幅限縮。

張惇涵指出，人權是普世價值，打壓無法阻止人民自由的意志，也要再次呼籲北京當局，正視香港人民的主流民意，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能化解爭議，讓香港社會回歸平靜。而民主的台灣會持續撐香港、挺香港人、挺普世價值。

香港 人權 總統府發言人 壹傳媒 黎智英

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