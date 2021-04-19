習近平將以視訊方式 出席博鰲亞洲論壇開幕式

中國監管當局於4月10日公告，鑑於市場壟斷情節嚴重，裁罰阿里巴巴集團人民幣約182億（約合台幣790億）。事後阿里巴巴迅即發布公開信表態「心悅誠服」，對當局謝稱「對此我們心懷感恩，也同時心存敬畏」。此案發展跡象顯示，中國網企電商約20年的野蠻成長與創新時代恐怕已經告終。

2021-04-19 13:29