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習近平將以視訊方式 出席博鰲亞洲論壇開幕式
大陸外交部發言人華春瑩今日宣布，大陸國家主席習近平將於明日應邀以視訊方式出席博鰲亞洲論壇2021年開幕式，並發表主旨演講。
這屆博鰲年會的日期從18日至21日，此前博鰲論壇秘書長李保東僅透露會有領導人出席，但未明確說明是誰。
華春瑩指出，汶萊蘇丹哈桑納爾、智利總統皮涅拉、印尼總統佐科、哈薩克首任總統納紮爾巴耶夫、寮國國家主席通倫、韓國總統文在寅、新加坡總統哈莉瑪、斯里蘭卡總統戈塔巴雅、越南國家主席阮春福、孟加拉總理哈西娜、柬埔寨首相洪森、馬爾他總理阿貝拉、蒙古國總理奧雲額爾登、紐西蘭總理阿德恩、第七十五屆聯合國大會主席博茲科爾、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃等外國領導人和國際組織負責人將應邀以視訊方式出席年會。
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