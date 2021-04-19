田弘茂：美日峰會強化雙方合作、範圍擴大

前外交部長、國策研究院董事長田弘茂19日表示，美日高峰會初步給外界印象是美日關係強化合作範圍擴大，共同聯合聲明討論問題除了雙邊、亞太問題外，也涉及擴大到全球的當前未來的機制運作，以及規則制定等，此外中美關係這幾年都不好，今年在阿拉斯加會議看起來氣氛惡化，這樣情況下，中美兩方面要思考接下來要怎麼應對。

田弘茂在「美日峰會與台海有事」座談會中指出，美日過去歷經領導人更換，兩位領導人上來第一次會面意義重大，美國總統拜登上台後，先是把國內問題先解決，現在要開始跟各國領導人會面，還要舉辦氣候高峰會，已經跨出第一步。

田弘茂表示，日本首相菅義偉是國際領導人第一位到華府與拜登會面的，顯示美國對日本高度重視，以及對這個區域安全的重視，尤其美國對於印太戰略的配置不斷強化，除了應對中共的經濟，軍事方面也擴大活動，因此美國要採取更積極作法。

田弘茂指出，美方要因應中國挑戰，這是根據美日之間有安保條約，會在這個基礎上維持亞太地區和平穩定。

田弘茂強調，最近這幾年中國經濟、國防武器不斷增強，周邊的地區都感受到威脅。加上近期內有一些事情讓許多國家非常困擾，像是軍機繞台不斷，沒有消減還增強，中國通過海警法造成衝擊，日本政府也想要尋求因應的方法，以及南海的問題等，也就是釣魚台、台海、南海的區域緊張，擔心引發不必要軍事衝突，美日會議才會針對這些議題具體討論。

田弘茂認為，中美關係這幾年都不好，從今年阿拉斯加會議看起來氣氛惡化，兩方面要思考接下來要怎麼應對，經過這兩個多月，中美往對抗發展，美日高峰會議以及接下來氣候高峰會，美方展現的態度非常重要。