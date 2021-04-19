邱國正：美訪台團覺兩岸情勢較之往年為嚴峻

國防部計畫設置「防衛後備動員署」，上午在立法院司法及法制委員會審議設置組織法草案。國防部長邱國正表示，現行雖頒布有全民防衛動員法，但因現在環境較為嚴峻，包括敵情威脅，因此為作好充分準備，落實全民動員，因此擬設置防衛後備動員署。他說，日前與美前參議員陶德團會談時，對兩岸情勢，「我們提出來覺得很緊張，他們也覺較之往年為嚴峻」。

邱國正上午列席立法院司法及法制委員會，就審查行政院函請審議「國防部組織法第二條、第六條及第八條條文修正草案」、「國防部參謀本部組織法第二條條文修正草案」、「國防部防衛後備動員署組織法草案」等案列席備詢。

國民黨立委普遍質疑，行政院不修此案上位位階的「全民防衛動員準備法」，一年一度的全民防衛動員會報召開密度也不足，未受重視，僅設置「防衛後備動員署」，流於僅擴編增加人力，「民進黨沒有幹什麼好事，一天到晚安插位置」。

國民黨立委費鴻泰質詢，全民防衛動員準備法不修，各部會會聽國防部的嗎？民進黨甚至也反對針對此案召開公聽會。他質疑，自已成立動員署，是國防部自已在爽；他認為又有人想要安插位置，民進黨沒有幹什麼好事，一天到晚安插位置。此話引起民進黨黨團總召柯建銘在旁抗議。費鴻泰說，行政院前發言人丁怡銘犯了滔天大罪，幾個月又回來，他不相信民進黨，也呼籲國防部別將國會議員當白癡。

國民黨陳以信也質詢，三級機關如何進行常態跨部會整合？行政院現在就有一年一度的全民防衛動員會報，密度不足；過去兩年的動院會報，108年由副院長陳其邁主持，109年是副院長沈榮津主持，會報召集人其實是行政院長，但他從來不主持，院長本身就不重視。

國民黨立委鄭麗文說表示，國防部不修全民防衛動員準備法，只想設置此署，顯然只想擴編人力，增加員額。

國防部全動室主任韓岡明答詢表示，全動室現行編制為24人，未來規劃一室四處，人力尚未定案。署未來主要任務是跨部會協調，整合22個直轄市與縣市政府；後備指揮部重點則在軍事動員。未來有必要再修全動法。但國民黨立委馬文君則披露，未來防衛動員署人力編制是131人，要從基層抽調。

邱國正答詢，國防部累積以往經驗，後備動員只作軍事動員是不足的，我國現行確頒布有全民防衛動員準備法，但因現在環境較為嚴峻，包括敵情威脅，因此要作好充分準備，落實全民動員。

國民黨立委江啟臣則詢問，美方批評過我國的後備動員，陶德代表團有提及此事嗎？邱國正說，我方主動談這問題時會提及，沒有講得很（清楚），對當前兩岸情勢，「我們提出來覺得很緊張，他們也覺較之往年為嚴峻」。