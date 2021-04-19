伸手教育界？陸官媒批港大學生會抹黑國安 稱非管不可

中共中央機關報《人民日報》發表文章，點名批評香港大學學生會抹黑國安教育。文章說，「誤入歧途」的香港教育，必須經歷大刀闊斧改革，建立健全與「一國兩制」相適應的教育體系。這番說法似有準備伸手介入香港教育界的意圖。

文章說，港大學生會日前發表公開信，抹黑學校推行國安教育課程是斷送院校自主。文章指出，自大陸中央出手完善香港選舉制度以來，港大學生會一而再挑釁，大肆抹黑「一國兩制」，在底線邊緣瘋狂試探，已到「非管不可」的時候。

文章說，在發布國安法、完善選舉制度，為香港撥雲見日之時，港大學生會仍舊「賊心不死」、逆勢而行，不斷傳播「反動思想」，妄圖蠱惑更多學生登上「賊船」，將大學綁上罪惡戰車，進而積蓄「繼續革命」的黑色能量。文章批評這批是藏匿在校園中的暴徒。

文章認為，需要猛藥去痾，去除象牙塔中的「惡瘤」，讓毒教師、毒學生會失去存身之所，還校園以安寧，還香港以希望，又強調要正告隱藏在校園中的亂港分子，玩火者必自焚，遲早會受到法律制裁。