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戰狼又起！陸駐加使館斥加國外長干涉香港司法獨立

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐加拿大大使盧沙野。（新浪網）
大陸駐加拿大大使盧沙野。（新浪網）

針對加拿大外長加爾諾對黎智英、李柱銘等人判決的發言，大陸駐加拿大使館發言人回應指出，批評加方粗暴干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對，敦促加方立即糾正錯誤，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將遭到中方有力回擊。

香港電台網，大陸駐加大使館發言人表示，加爾諾發表所謂聲明，蓄意干涉香港法治和司法獨立。該發言人稱，中國大陸政府治理香港的法律依據是中華人民共和國憲法和香港基本法，而不是《中英聯合聲明》。任何國家都沒有任何法律依據和資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。

另外，大陸外交部駐港公署批評，美國、英國、歐盟一些政客對特區法院依法判刑黎智英、李柱銘等人無端指責、惡意抹黑，甚至公然呼籲放人，發言人表示強烈不滿和堅決反對，嚴正指出這是對特區法治與國際法治的雙重褻瀆與踐踏。

大陸外交部駐港公署發言人指出，一些外國干預勢力常把法治掛在嘴邊，卻一再將違法犯罪分子美化為「民主鬥士」，阻撓特區司法機關依法辦案，將政治操弄置於特區法律之上。中方敦促有關國家停止包庇和美化違法犯罪分子，任何干預和施壓都注定是徒勞，只會搬起石頭砸自己的腳。

香港 外交部 司法

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