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英國航母「伊利沙白女王號」戰鬥群將繞行台灣海峽惹議
英國「伊利沙白女王」號航空母艦打擊群將於下月通過南海，卻因疑似避免得罪北京，在前往日本時會繞過台灣海峽。消息傳出後，英國下議院與學者批評英軍「太過軟弱」。
綜合英媒4月15日報導指出，「伊利沙白女王」號航空母艦打擊群將在5月首航中通過南海，但會「迂迴地避開」台灣海峽，以免冒犯北京，屆時將繞行台灣東部海域前往日本。
該路線被認為與英國長期以來的國防政策不符，英國下議院認為這艘耗資32億英鎊打造的航母，應通過屬於國際海域的台灣海峽。
英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）稱，航母需要經過台海，才能讓中國知曉英軍不贊成中方對鄰國採取激進的行動。
英國下議院國防特別委員會主席則稱，航行印太目的就是「對抗中國」，現下「不得罪中國」竟成為航線規劃的考慮因素。有英學者批評這一計畫「太過軟弱」。
據報導，「伊利沙白女王」號航母打擊群計畫在5月18日從英國東南部樸茨茅夫港（Portsmouth）出發，出海至少6個月，將於印度洋與印度海軍進行小型聯合演習，並在新加坡短暫停留，接着繞過台灣前往日本，與美日分別進行為期2周的演習。
屆時，「伊利沙白女王」號航母將搭載英國皇家空軍第617中隊、皇家海軍梅林反潛直升機以及F35閃電II戰鬥機，同行的還有英國皇家45型驅逐艦「勇敢」號、公爵級23型護衞艦和皇家海軍輔助艦。
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