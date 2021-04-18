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港官員：確保金融體系不被利用違反國安
香港財政司司長陳茂波發表網誌文章，表示經濟安全是「國家安全」體系的重要組成部分。他說，一些所謂制裁、經濟封鎖，甚至以貨幣結算作為武器，無非是想通過經濟和金融手段，迫使別國就範甚至摧毁其政權。他形容，確保經濟領域安全是一場沒有硝煙的戰爭。
據香港電台報導，陳茂波表示，在風險管理方面，須重點防控各種重大風險和挑戰。高度警惕應對「黑天鵝」式的重大突發事件，以及防範潛在矛盾積累的「灰犀牛」問題，化解發展中的短板（弱點）和瓶頸制約。除了修補過去的漏洞，更須著重建設風險預警機制，包括評估研判各種風險，建立風險預警監測體系等。另外，要建立危機應對機制，防範衍生「次生風險」等。
陳茂波認為，除了完善機制，還要做好保障關鍵領域安全的工作，守住不能發生系統性金融風險的底線，堅守聯繫匯率制度等。另外，在助力「國家金融開放」過程中，香港須緩減以至阻止境外市場風險傳導到大陸市場，同時確保金融體系不會被利用來進行違反國家安全活動，除了全力打擊洗錢及恐怖分子融資，還需打擊違反《國安法》的資金活動。
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