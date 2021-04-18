樂玉成：中國發展不是為了和誰爭世界老大

大陸外交部副部長樂玉成近日接受美聯社訪問時表示，中國的發展不是為了超越誰、取代誰，也不是為了和誰爭世界老大；中美之間應是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。中美要全力避免對抗，尤其要避免人為製造對抗。他還說，中美關係要撥亂反正。

據大陸外交部網站18日發布，談及中國外交政策時，樂玉成表示，和平發展是中國外交的基石，已寫入中國的憲法。隨著中國的快速發展，中國國際地位、國際影響力不斷提升。但不管如何發展變化，中國獨立自主的和平外交政策不會變，不稱霸、不搞擴張、不干涉別國內政的外交方針不會變。

他表示，中國大陸的確比過去富了、強了，但中方富而不驕、強而不霸。中方不認為國強必霸，但堅信國霸必衰。中國的發展不是為了超越誰、取代誰，也不是為了和誰爭世界老大，而是為了讓中國人民過上更好的日子，為了推動構建人類命運共同體。

針對中美關係，樂玉成說，中美之間應是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。作為對世界負有特殊責任的兩個大國，中美要全力避免對抗，尤其要避免人為製造對抗。

他表示，50年來，中美關係取得的成就超過任何預言家想像，給兩國人民帶來巨大福祉，也證明中美完全可以和平共處、互利合作、共同進步。雙方要放眼長遠，審時度勢，牢牢把握和平、合作的大方向，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，確保兩國關係健康穩定發展。

樂玉成強調，中國不是美國的對手，更不是敵人，而是抗疫隊友和發展夥伴。中美關係要撥亂反正，不能把隊友當對手。面對疫情挑戰，中美只有攜手合作，才能共克時艱。