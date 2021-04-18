對美喊話 陸副外長：不要打台灣牌 這是一張危險的牌

中國大陸外交部副部長樂玉成近日接受美聯社訪問表示，美國不要打「台灣牌」，這是一張危險的牌。他還說，一個中國原則是中國的紅線，絕不允許「越線」行為。

據大陸外交部網站18日消息，針對美方最近派遣代表團赴台，樂玉成強調，台灣問題涉及中國的核心利益。中國政府在台灣問題上沒有任何妥協的餘地和退讓的空間。他表示，大陸堅決反對任何形式的美台官方往來，無論是低級別還是高級別。

他強調，美國不要打「台灣牌」，這是一張危險的牌。一個中國原則是中國的紅線，大陸絕不允許「越線」行為。中國國家統一是不可阻擋的歷史進程和大勢，任何人、任何勢力都阻擋不了。大陸永遠不會允許台灣獨立，中方維護大陸國家主權、安全、統一的立場堅定不移。

針對香港問題，樂玉成表示，香港是中國的香港，香港同胞是地地道道的中國人。香港的治理遵循的是中華人民共和國憲法和香港基本法，不是別國的法律。對於香港治理中暴露出來的問題，特別是法律制度存在的明顯缺陷和漏洞，中方頒布香港國安法、修改完善香港選舉制度，不是要改變「一國兩制」，而是為了完善「一國兩制」，確保「一國兩制」行穩致遠，確保香港長治久安。

他表示，「愛國者治港」原則是基本法所要求的，符合世界通行的政治倫理和普遍實踐。「一個連自己的國家都不愛、不效忠、還要搞香港獨立的人，怎麼能有資格參與香港治理？美國會允許不遵守憲法，不熱愛、不效忠美國的人當議員或閣員嗎？」