快訊

影／二大媽祖陸續到 清水警分局長率隊小跑步趕場護轎

空軍司令部證實 在九鵬南仁漁港尋獲F-5E潘穎諄遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對美喊話 陸副外長：不要打台灣牌 這是一張危險的牌

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部副部長樂玉成。新華社
大陸外交部副部長樂玉成。新華社

中國大陸外交部副部長樂玉成近日接受美聯社訪問表示，美國不要打「台灣牌」，這是一張危險的牌。他還說，一個中國原則是中國的紅線，絕不允許「越線」行為。

據大陸外交部網站18日消息，針對美方最近派遣代表團赴台，樂玉成強調，台灣問題涉及中國的核心利益。中國政府在台灣問題上沒有任何妥協的餘地和退讓的空間。他表示，大陸堅決反對任何形式的美台官方往來，無論是低級別還是高級別。

他強調，美國不要打「台灣牌」，這是一張危險的牌。一個中國原則是中國的紅線，大陸絕不允許「越線」行為。中國國家統一是不可阻擋的歷史進程和大勢，任何人、任何勢力都阻擋不了。大陸永遠不會允許台灣獨立，中方維護大陸國家主權、安全、統一的立場堅定不移。

針對香港問題，樂玉成表示，香港是中國的香港，香港同胞是地地道道的中國人。香港的治理遵循的是中華人民共和國憲法和香港基本法，不是別國的法律。對於香港治理中暴露出來的問題，特別是法律制度存在的明顯缺陷和漏洞，中方頒布香港國安法、修改完善香港選舉制度，不是要改變「一國兩制」，而是為了完善「一國兩制」，確保「一國兩制」行穩致遠，確保香港長治久安。

他表示，「愛國者治港」原則是基本法所要求的，符合世界通行的政治倫理和普遍實踐。「一個連自己的國家都不愛、不效忠、還要搞香港獨立的人，怎麼能有資格參與香港治理？美國會允許不遵守憲法，不熱愛、不效忠美國的人當議員或閣員嗎？」

香港選舉 一國兩制 外交部

延伸閱讀

港疫情反彈 首現變種病毒

香港新增18確診 首度發現本土感染變種病毒

美中緊張氛圍 樂玉成：應「你追我趕」而非「你死我活」

46台籍詐騙犯引渡大陸遭重判 學者憂無法律權益

相關新聞

對美喊話 陸副外長：不要打台灣牌 這是一張危險的牌

中國大陸外交部副部長樂玉成近日接受美聯社訪問表示，美國不要打「台灣牌」，這是一張危險的牌。他還說，一個中國原則是中國的紅...

訪陸也只能視訊 柯瑞吃「閉門羹」

美國氣候變遷總統特使柯瑞昨天結束大陸訪問轉赴韓國。柯瑞此行並未到北京與中共高層領導人面對面會晤，而是留在上海與大陸國務院...

中美發布應對氣候危機聲明：攜手加強巴黎協定實施

據大陸生態環境部18日發布，中國氣候變化事務特使解振華與美國總統氣候問題特使柯瑞於4月15-16日在上海舉行會談，討論氣...

回應美日聯合聲明 陸外交部：強烈不滿、堅決反對

大陸外交部昨日晚間以不具名的發言人為名，以答記者問的方式，回應美日領導人的聯合聲明。大陸外交部發言人表示，美日聯合聲明粗...

兩岸觀策／北京「消滅」中華民國 如何求心靈契合

大陸國台辦發言人馬曉光最近一席有關「中華民國」說法，又掀兩岸論戰。其實馬曉光只是重申中共長期以來面對「中華民國」的態度立...

46台籍詐騙犯引渡大陸遭重判 學者憂無法律權益

台灣人冒充執法人員在西班牙利用電信網路詐騙大陸人，被引渡到大陸受審，大陸16日對46名台籍嫌犯依詐騙罪判刑，最重判處13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。