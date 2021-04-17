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美日聲明強調台海和平穩定 陸委會：歡迎與感謝

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
美日發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，陸委會17日對此表達歡迎與感謝。（圖／報系資料照片）
美日發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，陸委會17日對此表達歡迎與感謝。（圖／報系資料照片）

美國總統拜登與日本首相菅義偉在峰會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，陸委會17日對此表達歡迎與感謝，稱將持續深化與美日等理念相近國家合作，堅定維護台海與區域和平穩定。

拜登與菅義偉16日舉行美日峰會，拜登與菅義偉兩人強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。

對此，陸委會表示，對於美日峰會聯合聲明強調台海和平穩定的重要性、鼓勵和平處理兩岸問題及關切中共脅迫作為等，我政府對國際社會關切台海情勢表達歡迎與感謝，這是我方長期一貫立場，也將持續深化與美日等理念相近國家合作，堅定維護台海與區域的和平穩定。

陸委會指出，近期以來，「中共當局對周邊區域及台灣的強勢主張與威嚇行徑，已對區域安全現狀產生嚴重性影響與危害，我政府反對此種非和平、非民主的內外治理方式，也再次呼籲對岸理性面對國際社會關切，放棄以軍事外交打壓、強迫台灣接受其不當的政治主張，才能真正改善兩岸關係。」

台海 菅義偉 拜登

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