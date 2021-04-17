美日聲明提台 環時：離台灣問題遠一點

美日聯合聲明52年來首次提台，陸媒環球時報社評大酸，聲明大談美日同盟關係，共同應對中國成了該聲明的主基調。環時指，美日近乎煽情的描述虛偽至極，這份聯合聲明強化了美國極端對華政策對日本外交的強制主導權，日本則積極並小心地加以逢迎。

環時社評茅頭尤指日本，稱美國和日本就是二戰戰勝國和戰敗國之間前者主導後者的關係，在外交上有強烈的主僕性質。美國至今保持著對日本的軍事佔領，日本外交只能算是半主權，不太可能頂撞美國。而日本也是最想遏制中國的亞洲國家。對中國強大的發展動能羡慕嫉妒恨，這才是美日在對華問題上的最大共同價值。

環時稱，日本受不了相對於中國重新淪為二流國家。報導稱美日同盟有可能演變成給亞太和平帶來致命破壞的軸心，就像當年的德義日軸心一樣。日本在逐漸將自己變成美國這一邪惡政策的首要亞洲幫兇。

評論最後還奉勸日本：離台灣問題遠一點。文指，別的可以是耍耍外交手腕，玩點縱橫捭闔，但它如果捲入臺灣問題，終將引火焚身。它捲入的程度有多深，它將付出的代價就將有多大。