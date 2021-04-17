棉花、番茄後 新疆光伏又成「產業滅絕」打擊目標

陸媒環球網自曝，繼棉花、番茄後，新疆光伏〈太陽能光電〉也被美國扣上強迫勞動的大帽子，成下一個「產業滅絕」的打擊目標。

報導指出，美國太陽能行業協會（SEIA）宣佈組建反強迫勞動聯盟，矛頭直指中國新疆光伏產業；彭博社近日發文《秘密和虐待的指控縈繞中國在新疆的太陽能工廠》，質疑迫害新疆人權。

彭博點名新疆的多晶矽提煉企業，並舉保利協鑫從新疆南部維吾爾族人聚居的心臟地帶接收貧困少數民族工人。報導暗示，採訪過程「被特工一路跟隨，所有與當地人交談的努力都被喊停，最後連照片也被強制刪除。」

新疆光伏產業為何成為眼中釘？環球網報導，在2010年之前，全球光伏使用的多晶矽被美、德等企業壟斷，價格曾經漲到500美元每公斤，經過10多年的發展，中國生產的多晶矽打破了暴利壟斷，使光伏行業「度電成本」（發一度電所需成本）以驚人的速度接近或低於傳統能源。

報導指，歐美不滿中國政府給予了光伏企業大量補貼，大陸生產成本又相對低廉，這使得中國的太陽能板等光伏產在國際市場上價格極具競爭力。不僅美國的光伏產品很難進入中國市場，就連在協力廠商市場，歐美企業現在也在節節敗退給中國產品。

大陸多晶矽產能2021年年產能預測56.7萬噸，占全球85%以上，其中新疆矽料占全國57%。

由於多晶矽生產過程中電費成本占20~30%左右，因此矽料生產企業往往選擇電費較低地區，如新疆、雲南、內蒙等，因為這些地方有大量火電、水電及光伏能源。

環球網引述專家表示，從棉花到光伏產業，新疆的主要產業接連成為西方的狙擊目標，目的不僅是要對新疆進行產業滅絕，更是要試圖破壞整個中國參與全球價值鏈的合作。

報導還指，在美上市的新疆大全新能源副董事長張龍根否認強迫勞動的指控。他表示，與棉花不同，中國的光伏產業是全球光伏產品供應的主力軍，對美已具備很強的產業優勢，美國針對新疆的打壓並不會給中國光伏產業鏈帶來任何實質性的影響。