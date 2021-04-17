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到中國了也只能視訊 美特使柯瑞吃軟閉門羹

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中共中央政治局常委、國務院副總理韓正16日在北京通過視頻方式，會見柯瑞。圖源：新華網
中共中央政治局常委、國務院副總理韓正16日在北京通過視頻方式，會見柯瑞。圖源：新華網

美國氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）今〈17〉日將結束大陸訪問，轉赴韓國。新華社報導，北京4月16日消息，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正16日在北京通過視頻方式，會見柯瑞。

柯瑞是中美外交關係高度緊張之際，首位訪問中國的拜登政府官員。不過，來中國了還只能待上海視訊會議，大陸網友毫不留情批評：等於吃了軟「閉門羹」。

觀察者網報導，韓正透過視訊向柯瑞表明，美方須承擔應盡責任。強調中方重視與美國開展應對氣候變化對話合作，歡迎美國重返《巴黎協定》，期待美方維護《巴黎協定》，承擔起應盡責任，作出應有貢獻。

美國總統拜登全球40個國家和國際組織領導人參加22日至23日舉辦的全球氣候峰會，意在今年11月聯合國氣候變化大會之前，彰顯美國在氣候變化問題方面領導地位。柯瑞出訪大陸負有說服中方出席下周的線上峰會。

韓正表示，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，在應對氣候變化方面有很多共同利益。應對氣候變化，應遵循共同但有區別的責任原則。中方願與美方發揮各自優勢，保持對話合作，共同推進落實《巴黎協定》。

柯瑞表示，應對氣候變化這一全球性挑戰，美中合作至關重要。美方願與中方加強溝通，深化合作，加緊落實《巴黎協定》目標，共同為應對氣候變化危機作出更大貢獻。

巴黎協定 北京 拜登

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