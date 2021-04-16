中法德領導人視訊會 習近平重申2060年前實現碳中和

大陸國家主席習近平今日與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行「中法德領導人視頻峰會」。習近平在會上宣布，中國將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，這意味著中國作為世界上最大的發展中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。

據新華社報導，三國領導人就合作應對氣候變化、中歐關係、抗疫合作以及重大國際和地區問題深入交換意見。

習近平指出，他一直主張構建人類命運共同體，願就應對氣候變化同法德加強合作。對於大陸的承諾，他強調這無疑是一場硬仗，但是「中方言必行，行必果，我們將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體佈局，全面推行綠色低碳循環經濟發展。」

他強調，中國大陸已決定接受「〈蒙特利爾議定書〉吉佳利修正案」，加強氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體管控。應對氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。

習近平表示，中方將堅持公平、共同但有區別的責任、各自能力原則，推動落實「聯合國氣候變化框架公約」及其「巴黎協定」，積極開展氣候變化南南合作。希望發達經濟體在減排行動力度上作出表率，並帶頭兌現氣候資金出資承諾，為發展中國家應對氣候變化提供充足的技術、能力建設等方面支持。

習近平也說，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟復甦任務十分艱巨。中歐關係面臨新的發展機遇，也面臨各種挑戰。要從戰略高度牢牢把握中歐關係發展大方向和主基調。中方將擴大高水準對外開放，為包括法、德企業在內的外商投資企業營造公平、公正、非歧視的營商環境，希望歐方也能以這樣的積極態度對待中國企業，同中方一道做大做強中歐綠色、數字夥伴關係，加強抗疫等領域合作。

習近平指出，中方反對「疫苗民族主義」，反對人為製造免疫鴻溝，願同包括法、德在內的國際社會一道，支持和幫助發展中國家及時獲得疫苗。中方願同國際奧會合作，向準備參加奧運會的運動員提供疫苗。

馬克宏表示，法方歡迎中方宣佈力爭於2060年前實現碳中和，這一重大承諾體現了中方主動承擔重要責任。法方願同中方一道，推進法中、歐中經濟關係進一步發展，攜手幫助非洲實現綠色發展，並就幫助發展中國家減緩債作出共同努力。疫苗不應成為大國競爭的工具，法方願同中方就疫苗公平分配加強合作，就伊朗核等地區問題加強協調。

梅克爾表示，德法中三國加強合作應對氣候變化非常重要。中國宣佈國家自主貢獻目標既具雄心，也富挑戰，對全球應對氣候變化非常重要，歐方願同中方加強政策溝通與對接。

梅克爾指出，中國率先恢復經濟增長對世界是好消息。德方重視中國實施「十四五」規劃給德中、歐中合作帶來的重要機遇，願同中方深化互惠互利的經貿合作，就數位經濟、網路安全等問題加強溝通，對各國企業一視同仁，避免貿易壁壘。希望雙方共同努力，推動「歐中投資協定」儘快批准生效。

三國領導人一致認為，要堅持多邊主義，全面落實「巴黎協定」，共同構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，推動領導人氣候峰會取得積極、平衡、務實成果；加強氣候政策對話和綠色發展領域合作，將應對氣候變化打造成中歐合作的重要支柱。