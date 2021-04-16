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黎智英涉組織及非法集結案遭判刑一年

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
黎智英因涉組織及參與未經批准集結罪被判刑入獄12個月。（圖／取自海外網）
黎智英因涉組織及參與未經批准集結罪被判刑入獄12個月。（圖／取自海外網）

壹傳媒創辦人黎智英香港多名泛民主派人士，因2019年參與民陣發起的香港維多利亞公園「8.18流水式集會」，16日下午在香港西九龍裁判法院出庭受審，法官裁定，黎智英因涉組織及參與未經批准集結罪被判刑入獄12個月。

海外網報導，黎智英於16日一天之內因4宗案件到法庭應訊，當中包括2019年8月18日及8月31日兩宗未經批准集結案的判刑，以及他分別被控違反香港國安法和詐欺兩宗案件的再提訊。

黎智英與另外8人、香港立法會前議員李柱銘等9人，參與2019年8月18日的維園「流水式」集會，被控一項組織未經批准集結罪及一項參與未經批准集結罪，於4月1日被裁定組織及參與未經批准集結罪名成立。同案另外2名被告區諾軒及梁耀忠在開審前已認罪，法官16日聽取求情和判刑。

香港 黎智英 國安法

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