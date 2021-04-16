參加香港非法遊行 壹傳媒創辦人黎智英遭判刑一年

壹傳媒創辦人黎智英，及李柱銘、李卓人等多名資深民主派人士，早前先後因參與前年8月兩場未經批准集會，先後在兩案被定罪，全部合共10人均被安排於今日(16日)在法庭處理。上周認罪的楊森早前在求情時稱，政府近期大舉搜捕不同政見人士，又禁止港人和平表達政見的權利，他堅持參與未經批准的遊行，只因他不願看見市民的個人權利被剝奪。李柱銘等7名被告上午求情完畢，法官胡雅文下午判刑，黎智英及李卓人被判囚12個月，吳靄儀准緩刑。法院外有不同政見人士開香檳慶祝。

吳靄儀李柱銘等4人緩刑

【16:37】涉8.18流水式集會的被告判刑結束後，支持者向各被告大叫「撐住呀」、「加油呀」，獲緩刑的被告在犯人欄中，向要服刑的被告搭膊道別，梁國雄妻子陳寶瑩落淚。法庭暫休庭片刻，待會將就黎智英、李卓一及楊森所涉的8.31遊行案判刑。

【16:23】法官開庭宣讀判刑，其中黎智英及李卓人入獄1年，梁國雄入獄1年半、何秀蘭入獄8個月，區諾軒判刑10個月，吳靄儀及何俊仁入獄1年，但准緩刑兩年、梁耀忠判8個月，緩刑1年，李柱銘判11個月，緩刑2年。

法院外反對派人士得悉眾人判刑結果後，即場開香檳慶祝。聲援市民則高呼「沒有暴徒，只有暴政」等口號，警方開咪警告在場人士違反限聚令，呼籲盡快散開，否則作出作出票控。在場多名警員高舉攝錄機拍攝現場情況。

【下午2時許】涉案被告，包括早前已認罪及求情的楊森及梁耀忠等，紛紛到達法庭，亦有不少泛民人士，包括梁家傑、張超雄等，亦有到來。其中楊森到達法庭時稱：我哋唔會放棄，又稱以和平理性非暴力地緊守崗位，大家對住當權者，唔好放棄本身嘅權利。

【15:19】有在場聲援的南亞裔男子，與手持國旗的反對陣營遙距對罵期間，遭身旁身穿間條衫男人辱罵「阿叉」，對方更以手指督頭，著其「收聲」，警方抄錄雙方資料後，將男子及其同行女子放行。南亞裔男子事後接受訪問表示，對方行為如同襲擊，「唔算好大力，但好痛」，且其言論涉及種族歧視，「我好唔鍾意」，他不滿警方未有將其拘捕，認為警方執法不公。

【中午12時許】正值休庭期間，法院大樓外一名身穿白色上衣男子，與在場反對陣營人士口角，便衣警員見狀將雙方分隔，據現場目擊者指，該男子不滿警方做法，遂高聲叫嚷，警員增援將男子包圍，並將其頭部按壓在牆制服，據了解，警方指控該男子以口水襲警，男子被捕時未有戴上口罩。《香港01》已向警方作出查詢，正待回覆。

【12:13】眾被告完成求情，法官胡雅文把案押後至下午3時15分判刑，各被告除黎智英及梁國雄因另案被還押外，其他5名被告：李柱銘、李卓人、何俊仁、吳靄儀及何秀蘭准繼續保釋，並將在下午與另兩名早已認罪的被告：梁耀忠及區諾軒一同判刑。

【12:00】吳靄儀解僱其代表資深大狀何沛謙，並親自作求情，她本修讀哲學，後來在1981年改修讀法律，而當時正值中英談判的年代，她們一代人致力去維持香港的自由及生活方式。她成為大律師後，認為新聞自由對香港未來為之重要，於是在《明報》擔任編輯工作。

她再從事法律行業後5年，當選為立法局議員，在擔任議員的18年中，期間處理過不同司法界的事務，包括相關政策、法援、法律行業的組織等，直指公眾對法律行業的信心，在維護法治上很重要。

吳靄儀稱基本人權被侵犯要發聲

她也認為，當基本權利受侵犯時，她應該要發聲，因此在人大就吳嘉玲案釋法後，她聯同法律界人士進行靜默遊行。她續指，市民依賴法律保護他們，當法庭利用法律剝奪基本人權，法庭的獨立性、市民的信心、及法治便會受到動搖，直言法治不單關乎法律，亦關乎政府管治。

她直言，集會自由及言論自由對港人彌足珍貴，亦是保障民主社會的活門。她認為自己單單在立法會受特權保障下，說出漂亮的言論並不足夠，當市民決定集體表達對政府的憤怒，要求政府回應訴求時，她必定要與市民同行，不然她的承諾只會流於空談。

她又指，本案的遊行人數達170萬人，每個參與者都在雨中耐心等待出發，集會和平有秩序、非暴力，特首林鄭月娥亦認同遊行和平進行。

她最後借用曾任英國大法官、獲天主教會封為聖人的Thomas More之遺言，並稍作修改：「I stand the law’s good servant but the people’s first. For the law must serve the people, not the people the law.」她完成求情後，旁聽人士掌聲不斷。

梁國雄求判緩刑

【11:45】代表梁國雄的資深大狀潘熙亦指，本案不涉暴力，望法庭也考慮到梁的年齡等因素，判處緩刑。

李柱銘及何俊仁不主張暴力

【11:30】代表何俊仁和李柱銘的資深大狀夏偉志求情時表示，是次案件判刑牽涉公眾利益，以及市民和平集會的權利。在文明社會，除非沒有其他選擇，否則不會送人入獄。他指，被告何俊仁和李柱銘是備受愛戴和尊敬的公眾人物，二人不主張使用暴力示威破壞，而李柱銘於本案更是唯一一次參與非法集結。

夏簡述二人背景，指他們大部分人生是投放於服務社會，致力追求民主。為虔誠天主教徒的李柱銘在1965年起成為大律師和榮譽資深大律師，並是基本法起草委員會委員。二人在立法會工作多年，在成立不同委員會時均擔任重要角色。他提及當天集結和平理性，並無暴力衝突或應受譴責的事情發生，問是否要將兩名年老被告送進牢獄，或是有其他方式處罰。

何秀蘭李卓人均服務香港勞工界多年

【10:52】代表李卓人及何秀蘭的資深大狀戴啟思求情時，則指二人多年來透過不同崗位服務香港，李卓人為職工盟秘書長，而職工盟一直致力改善工人對遇；何秀蘭則是工黨其中一名創辦人，致力維護同性權益，而兩人均曾是立法會議員。戴啟思又稱，本案遊行和平有秩序，雖然交通受阻，但只是因為參與人數眾多，望法庭判處非拘禁式刑罰。

黎智英沒呼籲市民參與涉案遊行

【10:30】代表黎智英的資深大狀余若薇指，雖然法庭判刑時會考慮到遊行規模，但當日有一個由民陣舉辦的合法及獲批准集會，黎並沒有呼籲市民到場參與涉案遊行，不應將參與人數歸咎於他。再者，遊行和平理性，也無需要警方作出警告或干預，而黎只是行使其憲法權利，參與和平遊行，希望法庭能判緩刑。

【08:00】法院門外約有50人排隊輪候旁聽。其後被告陸續到達法院，包括民主黨創黨主席李柱銘和前立法會議員、公民黨吳靄儀等。工黨何秀蘭入法院前表示，對於今天判刑不作估計，因現時已不是常態。

開庭前有支持者大叫「長毛加油」、「黎智英加油」、集會無罪。長毛妻子陳寶瑩、民主黨前主席劉慧卿等人向犯人欄揮手，而坐在犯人欄的黎智英及梁國雄揮手回應。

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文章授權轉載自《香港01》