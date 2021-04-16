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美日峰會可能討論台海情勢 陸外交部：已表達嚴重關切

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
日美峰會可能討論台海情勢問題，大陸外交部發言人趙立堅16日表示，已向美國和日本表達嚴重關切。（圖／取自大陸外交部網站）
日美峰會可能討論台海情勢問題，大陸外交部發言人趙立堅16日表示，已向美國和日本表達嚴重關切。（圖／取自大陸外交部網站）

日本和美國將於16日展開為期4天的日美峰會，外媒指出，會議可能討論台海情勢問題。大陸外交部發言人趙立堅16日表示，已經就日本領導人訪美，兩國勾連對華消極動向，向美國和日本表達了嚴重關切。

路透報導，一名美國政府高層官員表示，「相信各位已看過美日雙方多次發表聲明，包括針對台海情勢、針對我們維護和平與穩定的迫切渴望，以及維持現狀等，各位預料看見美日針對這些議題發布正式聲明和磋商。」

對此，趙立堅於16日主持的例行記者會上表示，中方注意到了有關報導，已經就日本領導人訪美，兩國勾連對華消極動向，向美國和日本表達了嚴重關切。

趙立堅強調，當前中美、中日關係都處於一個重要關口，國際社會高度關注此訪對外釋放什麼訊息。中方對日美發展正常雙邊關係沒有意見，但這種關係應有助於增進地區國家相互理解與信任，有利於亞太和平與穩定，不應該針對第三方或損害第三方的利益。

趙立堅表示，中國在包括台灣、涉港、南海、釣魚島等問題上的立場是一貫的、明確的，「我們捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石。日美應該嚴肅對待中方關切和要求，不得採取干涉中國內政、損害中國利益的言行，不得搞針對中國的小圈子。」中方將視情況做出必要回應。

日本 趙立堅 台海

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