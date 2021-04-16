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英國放寬英國海外國民護照 每周逾3千港人申請BNO

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
不少港人申請BNO簽證移居英國，計畫至今已逾3.5萬人申請，每周平均逾3千人申請。（圖／取自環球網）
不少港人申請BNO簽證移居英國，計畫至今已逾3.5萬人申請，每周平均逾3千人申請。（圖／取自環球網）

英國放寬英國海外國民護照（BNO）後，不少港人都申請簽證移居英國，外媒指出，計畫至今已逾3.5萬人申請，較預期中的多。

英國「泰晤士報」引述官方數據報導，計畫至今展開了10個星期，申請人數已經超越3.5萬人，每周平均逾3千人申請。

英國政府先前撥款約4.6億港元，協助透過BNO簽證移居的港人融入當地生活，包括處理住屋、就業等問題。因應香港實施國安法，英國今年1月底起允許持BNO的港人申請最長5年簽證，居住6年後可申請入籍。

美國之音報導，這項由英國房屋社區及地方政府事務部斥資推出的「香港英國歡迎計劃（Hong Kong UK welcome programme）」包括設立12個虛擬迎新中心，提供房屋、教育及就業方面的支援，資助港人住屋開支及接受英語課程；學校也會獲得教學資源，教導學生有關香港及英國的歷史連結。

英國房屋、社區及地方政府大臣羅伯特·詹里克（Robert Jenrick）強調，英國是自由和民主的擁護者，將履行對香港人的責任。英國外相拉布（Dominic Raab）也表示，歡迎計畫作為英國幫助BNO港人融入和貢獻英國社區的重要舉措，反映出英國對香港人的承諾。

英國 香港 簽證

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