馬紹章：打破民進黨的公關思維 須先打破這條鐵律

前海基會副董事長兼發言人馬紹章16日在遠見華人精英論壇撰文指出，民主如果只剩下公關，那麼民主就是各種災難的來源。這正是台灣當前的一個大問題，太魯閣號出事，只是冰山之一角而已。

馬紹章指出，公關思維第一鐵律，所有的問題都被化約為公關問題。普悠瑪事故、太魯閣事故不是工安問題，而是公關問題，他們只想讓事件趕快落幕，而不是思考如何強化台鐵行車安全。大陸暫停進口台灣鳳梨，不是檢疫問題，而是公關問題，於是他們第一想到的是補償以及尋找其他出口，而不是針對檢疫問題來改進；王立強共諜案不是國安問題，而是公關問題，儘管外行人都可以看出疑點重重，但政府還是假戲真做，還把向心夫婦扣留在台灣。

他認為，何止台鐵，連行政院都是小編當道，有事無事就出個梗圖。上行下效，整個政府成了公關政府。

馬紹章指出，此鐵律之下，長期性的原則問題也變成短期的公關問題，例如民進黨在野時可以反萊豬進口，主張保護大潭藻礁，現在則可以進口萊豬，也不管藻礁死活，因為這些都不是原則問題，而是一時一刻的公關問題，而其處理方式也是十足十的公關模式。

他表示，太魯閣號事件後，蔡英文會在臉書中用梗圖擔心觸及率的下降，反映的正是她與幕僚的公關思維與心態。

馬紹章指出，公關思維還有一個鐵律，只要有善良又健忘的人民，公關思維一定奏效。公關思維之所以成為民進黨的主導思維，就是因台灣民眾既善良又健忘的本質，無限配合民進黨的操作，結果形成相互強化效應。

他認為，要打破民進黨的公關思維，就必須先打破鐵律，途徑一是提升全民的公民意識，因為只有能獨立思考的公民才不會被政府的公關伎倆所迷惑，也不會隨網路風向而搖擺。不過，這一條途徑困難重重，從民主化至今，甚至讓人有不進反退之感。

途徑二是建立一個正確的KPI（Key Performance Indicators）系統，來評量政治人物及機關的表現，而不再只是好感度、支持度等公關概念的調查。俗話說，You get what you measure。我們會得到什麼政治人物，就看我們怎麼評量他們。

馬紹章在文末感嘆，台灣民主如果只剩公關，更多更大的災難與墮落已在不遠方等待我們，這豈是此一福地應有之命運！