馬紹章：打破民進黨的公關思維 須先打破這條鐵律

前海基會副董事長兼發言人馬紹章16日在遠見華人精英論壇撰文指出,民主如果只剩下公關,那麼民主就是各種災難的來源。這正是台灣當前的一個大問題,太魯閣號出事,只是冰山之一角而已。

馬紹章指出,公關思維第一鐵律,所有的問題都被化約為公關問題。普悠瑪事故、太魯閣事故不是工安問題,而是公關問題,他們只想讓事件趕快落幕,而不是思考如何強化台鐵行車安全。大陸暫停進口台灣鳳梨,不是檢疫問題,而是公關問題,於是他們第一想到的是補償以及尋找其他出口,而不是針對檢疫問題來改進;王立強共諜案不是國安問題,而是公關問題,儘管外行人都可以看出疑點重重,但政府還是假戲真做,還把向心夫婦扣留在台灣。

他認為,何止台鐵,連行政院都是小編當道,有事無事就出個梗圖。上行下效,整個政府成了公關政府。

馬紹章指出,此鐵律之下,長期性的原則問題也變成短期的公關問題,例如民進黨在野時可以反萊豬進口,主張保護大潭藻礁,現在則可以進口萊豬,也不管藻礁死活,因為這些都不是原則問題,而是一時一刻的公關問題,而其處理方式也是十足十的公關模式。

他表示,太魯閣號事件後,蔡英文會在臉書中用梗圖擔心觸及率的下降,反映的正是她與幕僚的公關思維與心態。

馬紹章指出,公關思維還有一個鐵律,只要有善良又健忘的人民,公關思維一定奏效。公關思維之所以成為民進黨的主導思維,就是因台灣民眾既善良又健忘的本質,無限配合民進黨的操作,結果形成相互強化效應。

他認為,要打破民進黨的公關思維,就必須先打破鐵律,途徑一是提升全民的公民意識,因為只有能獨立思考的公民才不會被政府的公關伎倆所迷惑,也不會隨網路風向而搖擺。不過,這一條途徑困難重重,從民主化至今,甚至讓人有不進反退之感。

途徑二是建立一個正確的KPI(Key Performance Indicators)系統,來評量政治人物及機關的表現,而不再只是好感度、支持度等公關概念的調查。俗話說,You get what you measure。我們會得到什麼政治人物,就看我們怎麼評量他們。

馬紹章在文末感嘆,台灣民主如果只剩公關,更多更大的災難與墮落已在不遠方等待我們,這豈是此一福地應有之命運!