陸實彈演習 美軍電子偵察機今二度南海、西沙抵近偵察

「我們正在學習港警叔叔們，如何正確在地鐵站裡暴力鎮壓香港人...？」2021年4月15日是《港版國安法》於去年上路之後，香港境內的第一次、且由香港國安委主辦的「全民國家安全教育日」。在這一天，全港學校不僅得應教育局的「強烈建議」，對各級學生進行愛國教育、舉行各種擁護國安法益智猜謎大賽；黑名遠播遭到國際制裁的香港警務處，還在國安委的熱情安排下，讓港警接受解放軍教官集訓、公開表演過去沒有的「中式步操」踢正步，同時也開放小學生參觀用於鎮壓街頭民眾的水砲車、以及如何在地鐵車廂裡持衝鋒槍消滅「指定暴徒」的制式流程，並動員學生寫作「請就『支持國安法，守護我家園』表達你的意見」。

2021-04-16 09:34