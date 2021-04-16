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陸實彈演習 美軍電子偵察機今二度南海、西沙抵近偵察

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
RC-135W電子偵察機前往南海活動。取自新華網
RC-135W電子偵察機前往南海活動。取自新華網

新華網報導，美國空軍一架RC-135W電子偵察機（AE1253）今〈16〉日二度南海、西沙抵近偵察。時機敏感的是，大陸在南海海域正持續進行實彈射擊演習到20日。

新華網引述@南海戰略態勢感知，16日上午美國空軍一架RC-135W電子偵察機（AE1253）從日本沖繩嘉手納基地起飛前往南海活動，8點30分左右抵近廣東外海，而後沿著廣東海岸進行抵近偵察，保持在領海基線外50海浬左右的距離。9點10分左右，已經到達海南島附近海域。

同日10時50分至12時，RC-135W電子偵察機繞西沙群島進行偵探作業。RC-135W進入西沙群島南部海域後關閉了ADS-B信號，到西沙北部時再次打開，橘色虛線部分為推測航線，真實軌跡可能更近、更複雜。

RC-135W電子偵察機繞西沙群島進行偵探作業。取自觀察者網
RC-135W電子偵察機繞西沙群島進行偵探作業。取自觀察者網

南海 廣東 西沙群島

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