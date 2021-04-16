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港媒：藍營內有綠營臥底

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
港媒評論稱，國民黨內有民進黨的臥底，一點也不出奇。中央社資料照片
港媒評論稱，國民黨內有民進黨的臥底，一點也不出奇。中央社資料照片

香港中評社16日發表「快評」文章指出，國民黨內有民進黨的臥底，一點也不出奇。民進黨抱美國大腿，國民黨同樣抱美國大腿；民進黨推翻九二共識，國民黨九二共識路線名存實亡。國民黨內充斥親美反中之人。

文章表示，國民黨立委林為洲又有毒化兩岸關係之語。針對大陸國台辦發言人馬曉光近日的一段話，林為洲聲稱國台辦不承認中華民國存在的事實，那將來大家也不必再談九二共識了。

文章指出，今年2月19日，林為洲曾於臉書貼文高喊反共；去年10月10日，林為洲曾公開提出中國國民黨應去除黨名中的中國。林為洲曾任國民黨立院黨團總召、曾身居國民黨高位。近年林為洲常對大陸惡語相向，嚴重毒化兩岸關係。

文章引用網友說法，指林為洲之語超像民進黨員臥底在國民黨內講的話；林的呼應等於和民進黨站在一起，標準的藍皮綠骨。

文章稱，國民黨內有民進黨的臥底，一點也不出奇。民進黨抱美國大腿，國民黨同樣抱美國大腿；民進黨推翻九二共識，國民黨九二共識路線名存實亡。國民黨內充斥親美反中之人。

文末表示，國民黨即將改選黨主席，未來走什麼路線關係到這家百年老店的生死存亡。大陸希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策。同時，大陸會立足自己，做足各種準備。大陸的實力、決心、推動國家完全統一的意志，決定兩岸關係的最終走向。

國民黨 民進黨 林為洲 九二共識

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