沉寂一年後 大陸瑞幸咖啡宣布獲投資逾68億元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
曾深陷財務造假的大陸瑞幸咖啡在沉寂近一年後，宣布再獲投資。（圖／取自新浪網）
曾深陷財務造假的大陸瑞幸咖啡在沉寂近一年後，宣布再獲投資。（圖／取自新浪網）

曾深陷財務造假的大陸瑞幸咖啡在沉寂近一年後，宣布再獲投資。瑞幸咖啡15日宣布已和公司現有股東大鉦資本及愉悅資本達成一項新的融資協議，大鉦資本領投該輪融資，大鉦資本和愉悅資本投資總額逾2.4億美元（約新台幣68.68億）。

澎湃新聞報導，根據投資協議，大鉦資本同意透過公司的定向增發，認購瑞幸咖啡總額為2.4億美元的高級可轉換優先股；愉悅資本同意透過公司的定向增發，認購總額為1千萬美元的高級可轉換優先股。在特定情況下，大鉦資本和愉悅資本可以同比追加投資1.5億美元。

不過，公告也提到，該交易的交割取決於數項交割條件，包括瑞幸咖啡與持有4.6億美元的可轉債持有人的債務重組安排完成。

瑞幸咖啡表示，計畫利用融資來完成最近公司和可轉債持有人達成的重組計劃，以及履行美國證監會達成的和解協議。交易將使公司能將其現有資金專注於業務營運和拓展，繼續拓展核心的咖啡業務和達到長遠增長目標。

今年2月，瑞幸咖啡宣布，已與美國證券交易委員會就其部分前高管和員工財務造假一事達成和解，且該和解方案已於今年2月4日獲得了美國紐約州南區地方法院的批准。

瑞幸咖啡曾被稱作大陸的「星巴克」，去年4月初該公司承認做假帳、披露有人民幣22億元的交易額造假，美國那斯達克交易所先暫停交易、後續並勒令其下市；瑞幸咖啡在去年6月29日起被摘牌下市。

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