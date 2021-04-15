蔡英文見陶德一行 北京：美方應謹言慎行

美國總統拜登摯友、前參議員陶德14日率團訪台，15日與蔡英文總統會面。大陸外交部發言人趙立堅15日表示，美方應在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害台海和平穩定和中美在重要領域的協調合作。

大陸外交部15日例行記者會上，被問及相關問題，趙立堅表示，14日已就美方代表團訪台表明了中方的嚴正立場。

趙立堅指出，「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中國維護國家主權安全利益的決心堅定不移。美方應充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行，不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害台海和平穩定和中美在重要領域的協調合作」。

對於加拿大議會作出決定，認為蔡英文是約翰‧麥凱恩公共服務領導獎的理想候選人一事，趙立堅回應，中方對加拿大眾議院通過有關涉台錯誤動議表示強烈不滿、堅決反對。

趙立堅指出，一個中國原則是中加關係的政治基礎，也是加拿大政府的嚴肅承諾。加方應充分認清台灣問題的高度敏感性，慎重、妥善處理涉台問題，以免給中加關係造成進一步損害。