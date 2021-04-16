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破冰航標船 「海巡156」下水

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸交通運輸部15日披露，大陸首艘具備破冰能力的大型航標船「海巡156」輪15日在中國船舶武船集團雙柳造船基地下水。該輪列編後將主要用於北方冰凍港口、航道的助航設施布設、撤除、更換和維護作業，可填補中國大陸航標船無破冰能力的空白，有效提升北方海區航海保障能力。

中新社報導，大陸交通運輸部表示，「海巡156」輪於2019年4月開工建造，預計今年9月列編大陸交通運輸部北海航海保障中心。該輪總長74.9公尺，型寬14.3公尺，型深6.2公尺，排水量約2400噸，採用全電力驅動、雙回轉舵槳推進系統，在5節航速下能破冰0.5公尺，在3.5節航速下能破冰0.6公尺，在海冰條件下具有優秀的操控能力和航標作業能力。

該輪也是中國大陸首艘根據中國船級社（CCS）智能機艙和智能能效要求建設的大型航標船，具備智能決策支持和維護功能，在設備出現故障前及時進行預警，智能推薦最經濟的航行方式，減少船舶燃油消耗，節約營運成本，降低碳排放

大陸交通運輸部稱，渤海及黃海北部每年都會發生不同程度的海冰災害，在大風、寒潮、冰凍等惡劣天氣下，海上助航設施效能的正常發揮，對於保障港口航道暢通和船舶安全尤為重要。

海巡 碳排放

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